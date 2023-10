Marc Márquez (15º/Honda): "Esa es mi mentalidad"

Al principio, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo incluso luchó por los puestos del podio, pero relativamente rápido las cosas se le pusieron de cara a Márquez. Aunque el español realizó muchos intentos de adelantamiento y contraataques, al final cayó hasta la 15ª posición en el circuito de 4,4 km de longitud. En la última vuelta, Fabio Quartararo (Yamaha), que realizó una carrera de MotoGP poco destacada, también le adelantó. Así que, como en el caso de Jorge Martín (Ducati), la elección de neumáticos fue un gran error.

"Ya el año pasado me la jugué aquí y entonces pude acabar en el podio. Hoy, sin embargo, no ha sido mi caso", explicó Márquez el sábado tras la carrera. "Cuando Martin se ha escapado en cabeza, la carrera se ha vuelto súper rápida. Con ese ritmo no he podido conservar los neumáticos, sobre todo porque no tenía la velocidad ya en los entrenamientos."

El futuro piloto de Gresini Ducati continuó: "Cuando estaba haciendo tiempos de 1:29, tuve que decidir si guardaba los neumáticos o apretaba. Estaba solo en la moto y decidí darlo todo. En la vuelta 10 el neumático empezó a bajar, pero se mantuvo casi igual hasta la vuelta 20. Las últimas seis vueltas fui dos segundos más lento porque la goma estaba completamente gastada. Pero decidí montar el neumático blando trasero. Fue una decisión equivocada, pero con el neumático medio difícilmente habría quedado más arriba".

"Jorge tenía un ritmo muy alto hoy, esa es la única razón por la que podía liderar con ese neumático", estaba convencido Márquez. "Ha sido una mala decisión, pero aprenderá de ello y al menos aún ha terminado quinto. Pol o yo, podemos jugar al póquer con una decisión así, pero la elección de Jorge, en su situación, me sorprendió."

"La carrera, y sobre todo la primera parte, ha sido más rápida que el año pasado. La evolución de la serie demuestra que algunos fabricantes han mejorado mucho, otros menos. La pista se adapta a mi estilo de pilotaje, pero he tenido problemas similares a los de Sachsenring. En Motegi, por ejemplo, me sentí mucho mejor. Después del Sprint viene Buriram. En Malasia y Qatar tendremos grandes problemas, tenemos que luchar duro allí. Luego viene el final en Valencia".

El sprint se disputaráel domingo, pero las perspectivas no son buenas: es probable que el viento y la lluvia causen problemas. "Es extraño haber hecho ahora la carrera larga y aún tener por delante el sprint del domingo. Algunos elegirán el neumático blando trasero, pero como se rompe muy pronto, también se podría pensar en el medio", explicó el piloto de 30 años. "Pero también hemos tenido algunos problemas con el delantero porque el neumático ha formado ampollas. Como resultado, tengo que usar más flanco de neumático y, en consecuencia, más neumático trasero".

Después del final en Valencia, Márquez cambiará a la Ducati. Después del resultado (tres Ducati en el podio), ¿está ilusionado con la aventura? "Estoy convencido de mi decisión, pero es un gran paso y, por supuesto, todavía hay signos de interrogación en mi cabeza", describe el Campeón del Mundo 16. "Los otros pilotos de Ducati son muy rápidos y conocen la moto desde hace mucho tiempo. Yo estuve once años con Honda y hasta que no haga un test no sabré cómo funciona. Hasta entonces, mantendré mi espíritu y lo daré todo. También he dicho a los oficiales que seguiré empujando. Esa es mi mentalidad".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0.816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1.Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.