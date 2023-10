Marc Márquez (15e/Honda) : "C'est ma mentalité"

Marc Márquez s'est qualifié en septième position et a pris le départ du GP d'Australie depuis la troisième ligne de la grille de départ. Le pilote d'usine Honda a opté pour le pneu arrière tendre en course - une grosse erreur.

Dans un premier temps, l'octuple champion du monde de moto s'est même battu pour le podium, mais assez rapidement, Márquez a reculé. Bien que l'Espagnol ait effectué de nombreuses tentatives de dépassement et de contre-attaque, il a finalement reculé à la 15e place sur le circuit de 4,4 km. Dans le dernier tour, il a également été dépassé par Fabio Quartararo (Yamaha), qui a réalisé une course MotoGP discrète. Comme pour Jorge Martin (Ducati), le choix des pneus a donc été une grosse erreur.

"L'année dernière déjà, c'était un jeu de hasard ici et j'avais alors pu monter sur le podium. Mais aujourd'hui, cela n'a pas été le cas pour moi", expliquait Márquez samedi après la course. "Lorsque Martin s'est échappé en tête, la course est devenue super rapide. Avec un tel rythme, je ne pouvais pas ménager mes pneus, d'autant plus que je n'avais déjà pas la vitesse nécessaire lors des essais".

Le futur pilote Gresini-Ducati poursuit : "Lorsque j'ai réalisé des temps de 1:29, j'ai dû décider si je voulais ménager les pneus ou mettre la pression. J'étais seul sur la moto et j'ai décidé de tout donner. Au 10e tour, le pneu a commencé à se dégrader, mais la situation est restée presque inchangée jusqu'au 20e tour. Les six derniers tours, j'étais deux secondes plus lent parce que la gomme était à bout de souffle. C'était pourtant ma décision de miser sur le pneu arrière tendre. C'était la mauvaise décision, mais avec le pneu medium, je n'aurais guère été mieux classé".

"Jorge avait un rythme particulièrement élevé aujourd'hui et c'est la seule raison pour laquelle il a pu mener avec ce pneu", a déclaré Márquez avec conviction. "C'était une mauvaise décision, mais il en tirera les leçons et il a au moins terminé cinquième. Pol ou moi, nous pouvons jouer au poker sur une telle décision, mais le choix de Jorge, dans sa situation, m'a surpris".

"La course, et surtout la première partie de la course, a été plus rapide que l'année dernière. L'évolution de la série montre que certains constructeurs se sont beaucoup améliorés, d'autres moins. Le circuit convient à mon style de pilotage, mais j'ai rencontré des problèmes similaires à ceux du Sachsenring. À Motegi, par exemple, je me sentais nettement mieux. Après le sprint, il y a Buriram. Nous aurons de gros problèmes en Malaisie et au Qatar, où nous devrons nous battre avec acharnement. Ensuite, il y aura la finale à Valence".

Dimanche, le sprint devrait avoir lieu, mais les perspectives ne sont pas excellentes: le vent et la pluie devraient poser des problèmes. "C'est bizarre d'avoir fait la course longue maintenant et d'avoir encore le sprint sous le nez dimanche. Certains choisiront le pneu arrière tendre, mais comme il commence à céder très tôt, on pourrait aussi penser au médium", a expliqué le pilote de 30 ans. "Mais nous avons aussi rencontré quelques problèmes à l'avant, car le pneu formait des bulles. Cela m'oblige à solliciter davantage le flanc du pneu et, par conséquent, à utiliser davantage le pneu arrière".

Après la finale de Valence, Márquez passera sur la Ducati. Après ce résultat (trois Ducati sur le podium), se réjouit-il de cette aventure ? "Je suis convaincu de ma décision, mais c'est un grand pas et il y a bien sûr encore des points d'interrogation dans ma tête", a décrit le 16e du championnat du monde. "Les autres pilotes Ducati sont vraiment rapides et connaissent la moto depuis très longtemps. J'ai passé onze ans chez Honda et tant que je n'ai pas fait de test, je ne sais pas comment ça fonctionne. En attendant, je garde mon esprit et je vais tout donner. J'ai aussi dit aux responsables que je continuerai à mettre la pression. C'est ma mentalité".

Résultats MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1.Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.