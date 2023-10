Marc Márquez (15°/Honda): "Questa è la mia mentalità"

Marc Márquez si è qualificato 7° e ha iniziato il GP d'Australia dalla terza fila. Il pilota della Honda ha optato per il pneumatico posteriore morbido in gara, un grave errore.

All'inizio, l'otto volte campione del mondo di motociclismo ha persino lottato per il podio, ma relativamente presto le cose sono andate a rotoli per Márquez. Sebbene lo spagnolo abbia fatto molti tentativi di sorpasso e contrattacchi, alla fine è scivolato al 15° posto sul circuito lungo 4,4 km. All'ultimo giro è stato superato anche da Fabio Quartararo (Yamaha), che ha disputato una gara di MotoGP non memorabile. Quindi, come per Jorge Martin (Ducati), la scelta degli pneumatici è stata un grosso errore.

"Già l'anno scorso qui ho rischiato e sono riuscito a salire sul podio. Oggi, però, non è stato così", ha spiegato Márquez sabato dopo la gara. "Quando Martin è partito in testa, la gara è diventata velocissima. Con quel ritmo non sono riuscito a risparmiare le gomme, soprattutto perché non avevo la velocità necessaria già nelle prove".

Il futuro pilota Gresini Ducati ha continuato: "Quando facevo 1:29 sul giro, dovevo decidere se risparmiare le gomme o premere. Ero solo sulla moto e ho deciso di dare il massimo. Al decimo giro la gomma ha iniziato a calare, ma è rimasta pressoché invariata fino al ventesimo giro. Negli ultimi sei giri sono stato due secondi più lento perché la gomma era completamente consumata. Ma ho deciso di optare per la gomma posteriore morbida. È stata una decisione sbagliata, ma con la gomma media difficilmente mi sarei piazzato più in alto".

"Jorge aveva un ritmo molto alto oggi, questo è l'unico motivo per cui poteva essere in testa con quella gomma", è convinto Márquez. "È stata una decisione sbagliata, ma imparerà da questa situazione e almeno è arrivato quinto. Io o Pol possiamo giocare a poker con una decisione del genere, ma la scelta di Jorge, nella sua situazione, mi ha sorpreso".

"La gara e soprattutto la prima parte della corsa sono state più veloci rispetto all'anno scorso. L'evoluzione della serie dimostra che alcuni costruttori sono migliorati molto, altri meno. La pista si adatta al mio stile di guida, ma ho avuto problemi simili a quelli del Sachsenring. A Motegi, per esempio, mi sentivo molto meglio. Dopo lo Sprint arriva Buriram. In Malesia e in Qatar avremo grossi problemi, dovremo lottare duramente. Poi ci sarà il finale a Valencia".

Lavolata si svolgerà domenica, ma le previsioni non sono delle migliori: vento e pioggia potrebbero causare problemi. "È strano aver fatto la gara lunga e avere ancora la volata davanti a noi domenica. Alcuni sceglieranno la gomma posteriore morbida, ma dato che si rompe molto presto, si potrebbe pensare anche alla media", ha spiegato il 30enne. "Ma abbiamo avuto problemi anche con l'anteriore, perché il pneumatico ha formato delle vesciche. Di conseguenza, ho dovuto usare più fianchi e, di conseguenza, più gomma posteriore".

Dopo la finale di Valencia, Márquez passerà alla Ducati. Dopo il risultato (tre Ducati sul podio), è carico di aspettative per l'avventura? "Sono convinto della mia decisione, ma è un grande passo e naturalmente ci sono ancora dei punti interrogativi nella mia testa", ha descritto il 16° Campione del Mondo. "Gli altri piloti Ducati sono molto veloci e conoscono la moto da molto tempo. Io sono stato con la Honda per undici anni e finché non avrò fatto un test non saprò come funziona. Fino ad allora, manterrò il mio spirito e darò il massimo. Ho anche detto ai funzionari che continuerò a spingere. Questa è la mia mentalità".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1.Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.