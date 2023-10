Marc Márquez (15º/Honda): "Essa é a minha mentalidade"

No início, o octacampeão mundial de motociclismo chegou a lutar pelos lugares do pódio, mas rapidamente as coisas ficaram para trás para Márquez. Apesar de o espanhol ter feito muitas tentativas de ultrapassagem e contra-ataques, no final ainda caiu para o 15º lugar no circuito de 4,4 km de extensão. Na última volta, Fabio Quartararo (Yamaha), que fez uma corrida de MotoGP sem grandes incidentes, também o ultrapassou. Assim, como para Jorge Martin (Ducati), a escolha do pneu foi um grande erro.

"Já no ano passado foi uma aposta aqui e depois consegui terminar no pódio. Hoje, no entanto, não foi esse o caso para mim", explicou Márquez no sábado após a corrida. "Quando Martin se afastou na frente, a corrida tornou-se super rápida. Com aquele ritmo não consegui poupar os pneus, especialmente porque não tinha a velocidade que tinha nos treinos."

O futuro piloto da Gresini Ducati continuou: "Quando estava a fazer tempos por volta de 1:29, tive de decidir se poupava os pneus ou carregava. Estava sozinho na mota e decidi dar o meu melhor. Na 10ª volta o pneu começou a cair, mas manteve-se quase na mesma até à 20ª volta. Nas últimas seis voltas fui dois segundos mais lento porque a borracha estava completamente gasta. Mas a decisão de optar pelo pneu traseiro macio foi minha. Foi a decisão errada, mas com o pneu médio dificilmente teria conseguido um lugar mais alto."

"Jorge teve um ritmo muito alto hoje, essa é a única razão pela qual ele poderia liderar com esse pneu", Márquez estava convencido. "Foi uma má decisão, mas ele vai aprender com isso e pelo menos ainda terminou em quinto. Pol ou eu, podemos jogar póquer com uma decisão dessas, mas a escolha de Jorge, na sua situação, surpreendeu-me."

"A corrida e especialmente a primeira parte da corrida foi mais rápida do que no ano passado. A evolução da série mostra que alguns construtores melhoraram muito, outros menos. A pista adapta-se ao meu estilo de pilotagem, mas tive problemas semelhantes aos de Sachsenring. Em Motegi, por exemplo, senti-me muito melhor. Depois do Sprint vem Buriram. Na Malásia e no Qatar vamos ter grandes problemas, temos de lutar muito. Depois vem a final em Valência".

Osprint tem lugar no domingo, mas as perspectivas não são boas: o vento e a chuva podem causar problemas. "É estranho termos feito a corrida longa e ainda termos o sprint à nossa frente no domingo. Algumas pessoas vão escolher o pneu traseiro macio, mas como ele parte muito cedo, também se pode pensar no médio", explicou o piloto de 30 anos. "Mas também tivemos alguns problemas com a frente porque o pneu formou bolhas. Como resultado, tenho de utilizar mais flanco do pneu e, consequentemente, mais pneu traseiro."

Depois da final em Valência, Márquez vai mudar para a Ducati. Depois do resultado (três Ducati no pódio), ele está cheio de expetativa para a aventura? "Estou convencido da minha decisão, mas é um grande passo e é claro que ainda há pontos de interrogação na minha cabeça", descreveu o 16º do Campeonato do Mundo. "Os outros pilotos da Ducati são muito rápidos e conhecem a moto há muito tempo. Estive com a Honda durante onze anos e até ter feito um teste não sei como funciona. Até lá, vou manter o meu espírito e dar tudo por tudo. Também já disse aos responsáveis que vou continuar a esforçar-me. É essa a minha mentalidade.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.