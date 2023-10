Alex Rins: Vuelo de regreso a Madrid y nuevo plan

Alex Rins sufrió una grave lesión en el fin de semana de MotoGP en Mugello. Durante un intento de adelantamiento en la carrera al sprint, el español del equipo LCR se cayó y sufrió una doble fractura en la tibia y el peroné derechos. Después se perdió las carreras de Sachsenring, Assen, Silverstone, Spielberg, Barcelona, Misano y la India. El primer intento de remontada en Motegi terminó ya después de los entrenamientos del viernes debido a un gran dolor.

En Madalika, el ganador del GP de Texas 2023 luchó hasta el final y celebró el 9º puesto como un podio. Pero tras los entrenamientos del viernes en Phillip Island, Rins tuvo que retirarse de nuevo. El ganador del año pasado ya no podía soportar el dolor en su RC213V y por lo tanto volará de regreso a su tierra natal. "Vine a la pista y hablé con los médicos. Me dijeron que me hiciera un TAC lo antes posible. Luego fuimos a Melbourne para obtener las imágenes", relató el piloto de 27 años sobre su jornada.

"Me dolía todo y también conducía con él. Los médicos me dijeron que era mejor que no condujera con este dolor antes de que lo revisáramos de nuevo", dijo el español tras su examen del sábado. "El resultado es que todo está en su sitio. Después del accidente y de la dura carrera en Mandalika, estoy contento de que no haya anomalías en las placas y tornillos de la fractura. Aún así, hay riesgo de inflamación o algo peor con los músculos".

Rins subrayó: "El dolor siempre está ahí, no empeora y cuando corro normalmente no es nada dramático, pero sobre la moto es muy duro. Llevo muchos meses sin correr en MotoGP, estos dos fines de semana deben servirme de entrenamiento."

"Volaré a Madrid el domingo para comprobarlo de nuevo y hablar con los médicos. Después de eso decidiremos qué podemos hacer y cuál es el plan", dijo el decimoséptimo clasificado del Mundial. "Si podemos ir a Buriram, iremos. Si no, me quedaré en casa y me recuperaré. En un principio, el plan era no volver hasta Tailandia. Incluso he entrenado en el simulador en este circuito. Así que Motegi, Mandalika y Phillip Island era un añadido".