Alex Rins : retour à Madrid et nouveau projet

Alex Rins s'est gravement blessé lors du week-end MotoGP du Mugello. Lors d'une tentative de dépassement dans la course de sprint, l'Espagnol de l'équipe LCR est tombé et s'est fracturé une double fracture au tibia et au péroné droit. Il a ensuite manqué les courses au Sachsenring, à Assen, Silverstone, Spielberg, Barcelone, Misano et en Inde. Sa première tentative de retour à Motegi a pris fin dès l'entraînement du vendredi en raison de fortes douleurs.

A Madalika, le vainqueur du GP du Texas 2023 s'est battu et a finalement fêté sa 9e place comme un podium. Mais après l'entraînement du vendredi à Phillip Island, Rins a de nouveau dû abandonner. Le vainqueur de l'année dernière ne supportait plus la douleur sur sa RC213V et va donc rentrer chez lui. "Je suis venu au circuit et j'ai parlé aux médecins. Ils m'ont dit que je devais passer un scanner le plus rapidement possible. Nous sommes ensuite allés à Melbourne pour faire les clichés", a raconté le jeune homme de 27 ans sur le déroulement de sa journée.

"J'avais des douleurs et je suis parti avec. Les médecins m'ont dit qu'il valait mieux que je ne conduise pas avec ces douleurs avant que nous ne vérifiions à nouveau", a déclaré l'Espagnol après son examen de samedi. "Le résultat est que tout est à sa place. Après la chute et la course difficile à Mandalika, je suis content qu'il n'y ait rien d'anormal au niveau des plaques et des vis de la fracture. Néanmoins, il y a un risque d'inflammation ou pire avec les muscles".

Rins a souligné : "La douleur est toujours là, elle n'empire pas et quand je marche normalement, ce n'est pas dramatique, mais sur la moto, c'est très dur. Je n'ai pas roulé en MotoGP pendant de nombreux mois, ces deux week-ends devraient être un entraînement pour moi".

"Je vais prendre l'avion dimanche pour Madrid afin de vérifier une nouvelle fois et de parler avec les médecins. Ensuite, nous déciderons ce que nous pouvons faire et quel est le plan", a déclaré le dix-septième du championnat du monde. "Si nous pouvons aller à Buriram, nous le ferons. Si ce n'est pas le cas, je resterai à la maison pour me reposer. Au départ, le plan était de ne pas revenir avant la Thaïlande. Je me suis même entraîné sur ce circuit avec le simulateur. Motegi, Mandalika et Phillip Island, c'était donc en plus".