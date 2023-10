Alex Rins: volo di ritorno per Madrid e un nuovo progetto

Per Alex Rins, il weekend della MotoGP a Phillip Island si è concluso prematuramente. Pur essendosi classificato 12° venerdì, il pilota della Honda non ha preso parte al GP di sabato. Tornerà in Spagna domenica.

Alex Rins ha subito un grave infortunio durante il weekend della MotoGP al Mugello. Durante un tentativo di sorpasso nella gara sprint, lo spagnolo del team LCR è caduto e ha riportato una doppia frattura alla tibia e al perone destro. Ha poi saltato le gare al Sachsenring, Assen, Silverstone, Spielberg, Barcellona, Misano e India. Il primo tentativo di rimonta a Motegi si è concluso già dopo le prove del venerdì a causa del forte dolore.

A Madalika, il vincitore del GP del Texas 2023 ha lottato e alla fine ha festeggiato il 9° posto come un podio. Ma dopo le prove del venerdì a Phillip Island, Rins ha dovuto ritirarsi di nuovo. Il vincitore dello scorso anno non poteva più sopportare il dolore sulla sua RC213V e quindi tornerà in patria. "Sono venuto in pista e ho parlato con i medici. Mi hanno detto di fare una TAC il prima possibile. Siamo poi andati a Melbourne per ottenere le immagini", ha raccontato il 27enne.

"Avevo dolore e guidavo anche. I medici mi hanno detto che era meglio non guidare con questo dolore prima di ricontrollarlo", ha detto lo spagnolo dopo l'esame di sabato. "Il risultato è che tutto è al suo posto. Dopo l'incidente e la dura gara di Mandalika, sono contento che non ci siano anomalie nelle placche e nelle viti della frattura. C'è comunque il rischio di un'infiammazione o di un peggioramento dei muscoli".

Rins ha sottolineato: "Il dolore c'è sempre, non sta peggiorando e quando corro normalmente non è niente di drammatico, ma in moto è molto difficile. Non ho corso in MotoGP per molti mesi, questi due fine settimana dovrebbero essere un allenamento per me".

"Domenica andrò a Madrid per fare un altro controllo e parlare con i medici. Dopodiché decideremo cosa fare e qual è il piano", ha detto il diciassettesimo pilota del Campionato del Mondo. "Se potremo andare a Buriram, lo faremo. Altrimenti, resterò a casa e mi riprenderò. In origine il piano era di non tornare prima della Thailandia. Mi sono anche allenato al simulatore su questa pista. Quindi Motegi, Mandalika e Phillip Island erano un'aggiunta".