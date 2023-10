Alex Rins: Voo de regresso a Madrid e um novo plano

Para Alex Rins, o fim de semana de MotoGP em Phillip Island terminou prematuramente. Embora o piloto da Honda tenha terminado em 12º na sexta-feira, não participou no GP de sábado. Vai regressar a Espanha no domingo.

Alex Rins sofreu uma lesão grave no fim de semana de MotoGP em Mugello. Durante uma tentativa de ultrapassagem na corrida de sprint, o espanhol da equipa LCR caiu e sofreu uma dupla fratura da tíbia e do perónio direitos. Depois, falhou as corridas de Sachsenring, Assen, Silverstone, Spielberg, Barcelona, Misano e Índia. A primeira tentativa de regresso em Motegi terminou logo após os treinos de sexta-feira devido a fortes dores.

Em Madalika, o vencedor do GP do Texas de 2023 lutou até ao fim e celebrou o 9º lugar como um pódio no final. Mas após o treino de sexta-feira em Phillip Island, Rins teve que se aposentar novamente. O vencedor do ano passado não aguentou mais a dor em seu RC213V e, portanto, voará de volta para sua terra natal. "Vim para a pista e falei com os médicos. Disseram-me para fazer uma TAC o mais depressa possível. Depois fomos a Melbourne para obter as imagens", contou o piloto de 27 anos sobre o seu dia.

"Estava com dores e também conduzia com elas. Os médicos disseram-me que era melhor não conduzir com esta dor antes de a voltarmos a examinar", disse o espanhol após o exame de sábado. "O resultado é que tudo está no seu devido lugar. Depois do acidente e da dura corrida em Mandalika, estou contente por não haver anomalias nas placas e parafusos da fratura. Ainda assim, existe o risco de inflamação ou de algo pior nos músculos".

Rins sublinhou: "A dor está sempre presente, não está a piorar e quando corro normalmente não é nada de dramático, mas na moto é muito difícil. Não ando no MotoGP há muitos meses, estes dois fins-de-semana devem ser um treino para mim."

"Vou voar para Madrid no domingo para verificar novamente e falar com os médicos. Depois disso vamos decidir o que podemos fazer e qual o plano," disse o décimo sétimo classificado do Campeonato do Mundo. "Se pudermos ir a Buriram, vamos. Se não, ficarei em casa a recuperar. Inicialmente, o plano era não regressar antes da Tailândia. Até treinei no simulador desta pista. Por isso, Motegi, Mandalika e Phillip Island foram um complemento."