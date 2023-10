Pit Beirer (KTM) : "Nous allons attaquer Ducati".

Avec les places 1, 2 et 5, les pilotes officiels KTM MotoGP Binder, Miller et Pol Espargaró ont offert un joli cadeau à leur directeur des sports mécaniques Pit Beirer vendredi, au lendemain du 51e anniversaire de l'ancien vice-champion du monde de motocross 250 cm3.

Mais le directeur de course de KTM n'a pas voulu accorder une importance démesurée au résultat de vendredi et était curieux de savoir si la troisième place sur le podium d'un GP en 2023 pourrait enfin être conquise lors de la course de distance complète anticipée de 27 tours de samedi.

Binder, Miller et Pol Espargaró se sont ensuite hissés aux 2e, 8e et 11e places sur la grille de départ en Q2. Et lors de la course du samedi, Binder s'est maintenu à la 2e place derrière Jorge Martin après 25 des 27 tours, mais il n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en quatrième position, derrière Zarco, Bagnaia et DI Giannantonio.

"Nous regardons maintenant le résultat de samedi avec des sentiments mitigés, car la quatrième place n'est pas un podium", a constaté Pit Beirer dans une interview avec SPEEDWEEK.com. "Si nous regardons les chiffres clés : Le temps de course du vainqueur était 11,2 secondes plus rapide que l'an dernier ; Brad a progressé de 16,3 secondes par rapport à sa dixième place de 2022. Malgré cela, nous n'avons pas réussi à monter sur le podium, et nous voulons être sur le podium. De ce point de vue, c'est une fin de course décevante pour nous".

"Brad a quand même roulé extrêmement fort une fois de plus. C'était déjà écrit dans le titre de SPEEDWEEK.com : 'Le vieux renard Zarco nous a joué un tour'. En fait, il s'agissait d'une manœuvre de dépassement malheureuse, car Brad est allé si loin que nous sommes passés de la deuxième à la cinquième place en un seul mouvement. Malheureusement, il ne restait plus qu'un tour et demi. Il n'y avait plus aucune possibilité de regagner le terrain perdu. Notre conclusion : la performance a été au rendez-vous, mais il nous manque toujours un petit quelque chose par rapport aux Ducati".

Le championnat du monde MotoGP de la saison 2023 a réservé des surprises quotidiennes : Marc Márquez a terminé troisième au Japon, Fabio Quartararo a terminé troisième en Indonésie il y a une semaine, à seulement 0,4 seconde de Bagnaia. Aujourd'hui, ils ont tous deux terminé à la 14e et 15e place.

"Mandalika et Phillip Island sont deux circuits complètement différents, mais nous avons tout de même été compétitifs lors des deux week-ends", se réjouit Pit Beirer. "Au Japon aussi, notre performance a été remarquable. Un podium était toujours réalisable. Avec nos deux Red Bull-KTM, nous sommes au milieu du mix Ducati. Le niveau de performance à l'avant de la tête est déjà fou".

"En 2022, nous avions déjà tous ensemble le sentiment que nous étions tous rapides en Australie. Mais la course a été encore plus rapide de onze secondes", a résumé Pit. "La vitesse de développement en MotoGP est tout simplement incroyable. Nous nous sentons quand même bien, nous nous rapprochons, nous nous rapprochons et nous n'allons pas arrêter de travailler".

En septembre, après les lueurs d'espoir du GP d'Aragon, Beirer avait prédit : "Nous allons construire une fusée digne de ce nom pour 2023".

"Nous n'avons pas à nous cacher avec nos résultats, il n'y a rien à redire non plus sur notre performance au départ", a résumé Pit Beirer. "Nous avons redéfini le 'benchmark' autour du GP de Jerez. Mais en MotoGP, il y a bien sûr des artistes et des athlètes hors du commun. Mais nous sommes désormais proches. Il est maintenant important que nous continuions à travailler de manière ciblée. L'époque où tu retournais une pierre et trouvais une seconde n'existe plus. C'est pourquoi nous allons continuer à regarder attentivement chaque pièce du puzzle. Ensuite, nous attaquerons les Ducati".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 526 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.