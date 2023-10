Pit Beirer (KTM): "Attaccheremo la Ducati".

"È stato un risultato deludente per noi", ha sospirato Pit Beirer di KTM Motorsport, mentre Brad Binder è sceso dal secondo al quarto posto nel finale in Australia.

Con il 1°, 2° e 5° posto, i piloti ufficiali KTM MotoGP Binder, Miller e Pol Espargaró hanno fatto un bel regalo al loro Direttore Motorsport Pit Beirer venerdì, un giorno dopo il 51° compleanno dell'ex vice campione del mondo di motocross 250cc.

Ma il boss delle corse KTM non ha voluto dare troppa importanza al risultato di venerdì ed era ansioso di vedere se il terzo podio del GP del 2023 potesse finalmente essere conquistato nella gara di sabato sulla distanza completa di 27 giri.

Binder, Miller e Pol Espargaró si sono poi assicurati le posizioni 2, 8 e 11 in griglia nella Q2, e nella gara di sabato Binder ha mantenuto la seconda posizione dietro a Jorge Martin dopo 25 dei 27 giri, ma ha tagliato il traguardo solo quarto, dietro a Zarco, Bagnaia e DI Giannantonio.

"Guardiamo al risultato di sabato con sentimenti contrastanti, perché il quarto posto non è un podio", ha dichiarato Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Se guardiamo ai dati principali: Il tempo di gara del vincitore è stato di 11,2 secondi più veloce rispetto all'anno scorso; Brad si è migliorato di 16,3 secondi rispetto al decimo posto del 2022. Tuttavia, non siamo saliti sul podio, e noi vogliamo salire sul podio. Da questo punto di vista, è stato un risultato di gara deludente per noi".

"Brad ha comunque corso ancora una volta in modo estremamente forte. Era già nel titolo di SPEEDWEEK.com: 'La vecchia volpe Zarco ci ha fregato'. In linea di principio, si è trattato di una manovra di sorpasso sfortunata, perché Brad si è spinto così lontano da farci retrocedere dal secondo al quinto posto in una sola mossa. Purtroppo, a quel punto rimaneva solo un giro e mezzo. Non c'era modo di recuperare il terreno perduto. La nostra conclusione: la prestazione è stata buona, ma siamo ancora un po' lontani dalla Ducati".

Il Campionato del Mondo MotoGP della stagione 2023 ha riservato sorprese su base giornaliera: Marc Márquez era terzo in Giappone, Fabio Quartararo è arrivato a soli 0,4 secondi da Bagnaia in Indonesia una settimana fa. Oggi, i due si sono piazzati rispettivamente al 14° e al 15° posto.

"Mandalika e Phillip Island sono due circuiti completamente diversi, ma siamo stati comunque competitivi in entrambi i fine settimana", ha commentato soddisfatto Pit Beirer. "Anche la nostra prestazione in Giappone è stata impressionante. Un podio era sempre possibile. Siamo al centro del gruppo Ducati con i nostri due piloti Red Bull KTM. Il livello delle prestazioni davanti è pazzesco".

"Nel 2022, in Australia, ci sembrava di essere tutti veloci. Ma la gara è diventata più veloce di altri undici secondi", ha concluso Pit. "La velocità di sviluppo in MotoGP è semplicemente incredibile. Ci sentiamo ancora a nostro agio, ci stiamo avvicinando sempre di più e non smetteremo di lavorare".

Beirer aveva previsto a settembre, dopo i risultati positivi del GP di Aragona: "Costruiremo un vero e proprio razzo per il 2023".

"Non dobbiamo nasconderci con i nostri risultati, ma non c'è nulla da criticare nemmeno per quanto riguarda le nostre prestazioni in partenza", ha riassunto Pit Beirer. "È lì che abbiamo azzerato il 'benchmark' intorno al GP di Jerez. Ma nella MotoGP ci sono artisti e atleti davvero eccezionali. Ma ora ci siamo vicini. Ora è importante continuare a lavorare in modo mirato. I tempi in cui si girava una pietra e si trovava un secondo, non accadono più. Per questo continueremo a esaminare ogni pezzo del puzzle. Poi attaccheremo le Ducati".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.