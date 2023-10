Pit Beirer (KTM): "Vamos atacar a Ducati".

Com o 1º, 2º e 5º lugares, os pilotos de fábrica da KTM MotoGP, Binder, Miller e Pol Espargaró, deram um belo presente ao seu Diretor de Desportos Motorizados, Pit Beirer, na sexta-feira, um dia depois do 51º aniversário do antigo Vice-Campeão do Mundo de Motocross de 250cc.

Mas o diretor de corridas da KTM não quis dar demasiada importância ao resultado de sexta-feira e estava ansioso por ver se o terceiro pódio do GP de 2023 poderia finalmente ser conquistado na corrida de sábado, que se realizaria cedo e a uma distância de 27 voltas.

Binder, Miller e Pol Espargaró garantiram as posições 2, 8 e 11 da grelha na Q2, e na corrida de sábado Binder manteve-se em segundo atrás de Jorge Martin após 25 das 27 voltas, mas cruzou a meta apenas em quarto - atrás de Zarco, Bagnaia e DI Giannantonio.

"Olhamos agora para o resultado de sábado com sentimentos contraditórios, porque o quarto lugar não é um pódio", afirmou Pit Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Se olharmos para os dados principais: O tempo de corrida do vencedor foi 11,2 segundos mais rápido do que no ano passado; Brad melhorou 16,3 segundos em comparação com o seu décimo lugar em 2022. Ainda assim, não conseguimos um pódio, e queremos estar no pódio. Desse ponto de vista, foi um resultado de corrida dececionante para nós."

"No entanto, o Brad voltou a fazer uma corrida extremamente forte. Já estava na manchete do SPEEDWEEK.com: 'A velha raposa Zarco enganou-nos'. Em princípio, foi uma manobra de ultrapassagem infeliz, porque o Brad foi tão longe que caímos do segundo para o quinto lugar numa só manobra. Infelizmente, faltava apenas uma volta e meia. Não havia maneira de recuperar o terreno perdido. A nossa conclusão: O desempenho foi bom, mas ainda estamos um pouco aquém da Ducati."

O Campeonato do Mundo de MotoGP da época de 2023 proporcionou surpresas numa base diária: Marc Márquez foi terceiro no Japão, Fabio Quartararo terminou apenas 0,4 s atrás de Bagnaia na Indonésia há uma semana. Hoje, os dois terminaram num distante 14º e 15º lugares.

"Mandalika e Phillip Island são dois circuitos completamente diferentes, mas continuámos a ser competitivos em ambos os fins-de-semana", congratulou-se Pit Beirer. "O nosso desempenho no Japão também foi impressionante. Um pódio era sempre possível. Estamos mesmo no meio da mistura da Ducati com os nossos dois rapazes da Red Bull KTM. O nível de desempenho na frente é louco."

"Todos nós sentimos que estávamos todos rápidos na Austrália em 2022. Mas a corrida foi mais onze segundos mais rápida", concluiu Pit. "A velocidade de desenvolvimento no MotoGP é simplesmente incrível. Ainda nos sentimos confortáveis, estamos a ficar cada vez mais perto e não vamos parar de trabalhar."

Beirer tinha previsto em setembro, após os pontos brilhantes do GP de Aragão: "Vamos construir um verdadeiro foguetão para 2023".

"Não temos de nos esconder com os nossos resultados, mas também não há nada a criticar sobre o nosso desempenho no arranque", resumiu Pit Beirer. "Foi aí que redefinimos o 'benchmark' em torno do GP de Jerez. Mas no MotoGP há sempre alguns artistas e atletas excepcionais. Mas agora estamos perto disso. Agora é importante que continuemos a trabalhar de uma forma concentrada. Os momentos em que virámos uma pedra e encontrámos um segundo, não acontecem agora. É por isso que vamos continuar a olhar para todas as peças do puzzle. Depois vamos atacar as Ducatis."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.