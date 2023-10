Fabio Quartararo (14°): 1 passo avanti, 2 indietro

Un fine settimana da dimenticare. Non ha visto nulla di positivo in questo fine settimana, si è lamentato Fabio Quartararo dopo la gara. Il distacco dagli avversari è sempre più grande.

Ad aggravare le sofferenze della sua modesta Yamaha Monster Energy factory è stata la sfortuna di Fabio Quartararo nella gara full distance di Phillip Island. "Volevo percorrere la prima curva all'esterno. Ma poi il mio dispositivo hole-shot si è inceppato e sono stato portato molto all'esterno". Così rallentato, il Campione del Mondo MotoGP 2021 ha concluso il giro di apertura al penultimo posto, davanti a Nakagami, 20°.

"I primi giri sono stati orribili. Dopo quella disavventura non ho preso ritmo. Solo a metà gara è andata un po' meglio". Ma per Quartararo era chiaro che una classifica di vertice era molto lontana. "Nelle sessioni di prove abbiamo cercato ovunque di diventare più veloci. Ma non abbiamo trovato nulla", ha continuato l'11 volte vincitore della MotoGP, visibilmente frustrato.

"Il problema è che possiamo fare un passo avanti da qualche parte, ma allo stesso tempo facciamo due passi indietro in altri punti. L'esempio migliore è la maneggevolezza. La M1 è stata brillante qui. Non abbiamo mai avuto il motore più potente, ma in termini di maneggevolezza la moto era unica fino a un anno fa. Questo aspetto è andato completamente perso".

Nonostante i due podi ottenuti nei tre Gran Premi precedenti a Phillip Island, il francese dipinge un futuro cupo. "Attualmente siamo lontani come non mai. Voglio finalmente sentire che la Yamaha mi sta offrendo una prospettiva".

C'è un futuro con Fabio sulla Yamaha? "Non mi aspetto vittorie nella prossima stagione. Ma voglio che progrediamo e che ci avviciniamo di nuovo in modo riconoscibile agli avversari. Questo è il mio obiettivo".

Il fatto di essere il pilota meglio classificato in sella a una moto giapponese non gli è piaciuto molto. Questo è comprensibile e non migliora di molto le cose al giorno d'oggi.

Dopo tutto, "El Diablo" ha ottenuto due terzi posti negli ultimi quattro Gran Premi e ha perso solo 0,4 secondi dal vincitore Bagnaia a Mandalika. Forse un buon auspicio per il GP di Buriram del prossimo fine settimana.

Risultato Gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.