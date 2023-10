Phillip Island: nuovo programma televisivo per domenica

Per la seconda volta in questo fine settimana, gli organizzatori di Phillip Island sono stati costretti a modificare il programma. Secondo le ultime informazioni di sabato, le gare del GP della Moto3 e della Moto2 (ciascuna accorciata di due giri) e la gara sprint della MotoGP sono previste per domenica, dopo le sessioni di warm-up per tutte le classi a partire dalle 10.00 ora locale (1.00 CEST) - sempre ammesso che il clima si riveli un po' più mite e, soprattutto, meno ventoso del previsto.

A causa del rinvio delle gare, ServusTV trasmetterà in diretta in Austria, Germania e Svizzera alle 00.50, dieci minuti prima dell'inizio della gara della Moto3, con una breve cronaca preliminare. Seguiranno la gara della Moto2 alle 2.15 e lo sprint di 13 giri della classe regina alle 4 del mattino.

Chi può fare a meno di questo turno notturno può guardare la replica dettagliata in chiaro dalle 10.20 in Austria e dalle 11.50 in Germania.

Non ci sono alternative televisive all'emittente privata austriaca questo fine settimana, SRF offre il MotoGP solo in streaming su Play SRF.

L'offerta completa di streaming

Sulla piattaforma video e streaming ServusTV On non c'è solo il programma ServusTV in tedesco, per gli utenti in Austria tutta l'azione da venerdì in poi (tutte le sessioni di prove, le qualifiche e le gare) può essere vista in live stream con commento originale in inglese.

Se i diritti televisivi consentono la trasmissione anche in Germania oltre che in Austria, lo streaming ServusTV con commento in tedesco sarà disponibile come di consueto anche per gli utenti con indirizzo IP dalla Germania - questo è il caso per le gare di tutte le classi.

Suggerimento: per le tappe all'estero, le sessioni di tutte le classi sono disponibili non solo per gli utenti in Austria, ma anche in Germania per essere guardate in video subito dopo la trasmissione!

Come alternativa a pagamento, il livestream Dorna è disponibile su motogp.com. L'abbonamento per l'intera stagione costa solitamente 139,99 euro. Per 148,99 euro è incluso anche il live timing. Tuttavia, poiché siamo nella fase finale del Campionato del Mondo 2023, il promotore offre ora un enorme sconto del 70% sul pacchetto video pass!

In cambio, tutte le sessioni sono disponibili in diretta e su richiesta con commento in inglese sul sito ufficiale. Inoltre, sono disponibili numerosi video con interviste e approfondimenti sul dietro le quinte del Campionato del Mondo MotoGP. L'archivio contiene anche tutte le gare del GP dal 1992.

Ma il maltempo continua e non si sa se la gara sprint e le altre gare potranno essere disputate domani. Fino alle 10 ora locale (ora di inizio della Tissot Sprint) dovrebbe piovere e sono previsti venti di 45 km/h con raffiche di 75 km/h.

In queste condizioni le gare sono fuori discussione.

Programma televisivo GP d'Australia 2023: