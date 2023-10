Phillip Island: Novo programa de televisão para domingo

Se as condições climatéricas e o vento permitirem, o GP da Austrália será um domingo repleto de corridas, mas começará uma hora mais cedo do que o inicialmente previsto: Os horários de transmissão ajustados.

Pela segunda vez este fim de semana, os organizadores de Phillip Island foram forçados a alterar o programa. De acordo com as últimas informações de sábado, as corridas de Moto3 e Moto2 (cada uma encurtada em duas voltas), bem como o sprint de MotoGP, estão planeadas para domingo, após as sessões de aquecimento para todas as classes a partir das 10h00 locais (1h00 CEST) - sempre assumindo que o clima se revele um pouco mais ameno e, acima de tudo, menos ventoso do que o previsto.

Devido ao adiamento das corridas, a ServusTV irá transmitir em direto na Áustria, Alemanha e Suíça às 00:50 horas, dez minutos antes do início da corrida de Moto3, com um breve relatório preliminar. Seguir-se-á a corrida de Moto2 às 2h15 e o sprint de 13 voltas da categoria rainha às 4h.

Aqueles que podem passar sem este turno noturno podem ver a repetição detalhada na televisão gratuita a partir das 10h20 na Áustria e das 11h50 na Alemanha.

Este fim de semana não há alternativa televisiva à emissora privada austríaca, a SRF apenas oferece o MotoGP em streaming no Play SRF.

A oferta completa de streaming

Na plataforma de vídeo e streaming ServusTV On não há apenas o programa ServusTV em alemão, para os utilizadores na Áustria toda a ação a partir de sexta-feira (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) pode ser vista em direto com comentários originais em inglês.

Se os direitos televisivos permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP da Alemanha - este é o caso das corridas de todas as classes.

Dica: Para as paragens no estrangeiro, as sessões de todas as classes não estão apenas disponíveis para os utilizadores na Áustria, mas também na Alemanha, para serem vistas em vídeo imediatamente após a transmissão!

Como alternativa paga, a transmissão em direto da Dorna está disponível em motogp.com. A subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. Por 148,99 euros, o tempo em direto também está incluído. No entanto, como estamos na fase final do Campeonato do Mundo de 2023, o promotor está agora a oferecer um desconto de 70 por cento no pacote do passe de vídeo!

Em contrapartida, todas as sessões estão disponíveis em direto e a pedido, com comentários em inglês, no sítio Web oficial. Para além disso, existem inúmeros vídeos com entrevistas e imagens dos bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. O arquivo também contém todas as corridas de GP desde 1992.

Mas as intempéries continuam e continua a ser questionável se o sprint e as restantes corridas se podem realizar amanhã. Até às 10h00 locais (hora de início do Tissot Sprint) é suposto chover e estão previstos ventos de 45 km/h com rajadas de 75 km/h.

Nestas condições, as corridas estão fora de questão.

Programa televisivo do GP da Austrália 2023: