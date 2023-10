Warm-up de Phillip Island : Beaucoup de chutes en Moto2

La météo s'est montrée plus clémente que prévu au début du warm-up Moto3 dimanche matin à Phillip Island. Le vent fort annoncé souffle certes, mais les rafales de vent ne sont pas aussi fortes qu'on le craignait. La piste est certes complètement mouillée après la pluie de la nuit. C'est pourquoi, après une réunion entre les responsables Dorna, IRTA et FIM le samedi, les essais ont été ajoutés au programme du dimanche matin pour les catégories Moto3 et Moto3.

Le warm-up Moto3 a d'abord été dominé par David Muñoz, mais il a chuté dans des conditions délicates avec la KTM du BOE Motorsport Team. Le pilote Leopard Honda Jaume Masia a pris la première place.

Mais les sombres nuages de pluie sont bas au-dessus du circuit. Le départ de la Moto3 est prévu pour 1h CEST.

Résultat du warm-up Moto3, 22.10.

1. Masia, Honda, 1:49,237

2. Muñoz, KTM, + 0,109 sec

3. Aji, Honda, + 0,111

4. D. Öncü, KTM, + 0,542

5. Holgado, KTM, + 1,125

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,332