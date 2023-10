Aquecimento em Phillip Island: Muitos acidentes em Moto2

O tempo no início do warm-up de Moto3 no domingo de manhã em Phillip Island foi um pouco mais amigável do que o previsto. O vento forte previsto está a soprar, mas as rajadas não são tão fortes como se temia. A pista está completamente molhada após a chuva da noite. Assim, após uma reunião entre os responsáveis da Dorna, IRTA e FIM no sábado, a sessão de treinos para a manhã de domingo nas classes Moto3 e Moto3 foi adicionada ao programa.

O warm-up de Moto3 foi inicialmente dominado por David Muñoz, mas este caiu com a sua BOE Motorsport Team KTM nas condições difíceis. O piloto da Leopard Honda, Jaume Masia, assumiu o primeiro lugar.

Mas as nuvens negras de chuva pairam sobre o circuito. A partida para Moto3 está agendada para a 1h CEST.

Resultado do warm-up de Moto3, 22.10.

1º Masia, Honda, 1:49.237

2º Muñoz, KTM, + 0,109 seg

3º Aji, Honda, + 0,111

4º D. Öncü, KTM, + 0,542

5º Holgado, KTM, + 1,125

6º Sasaki, Husqvarna, + 1,332