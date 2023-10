Phillip Island : Öncü bat Sasaki à l'arrivée

La course Moto3 du GP d'Australie s'est déroulée dans des conditions précaires. Après des scènes mouvementées et de nombreuses chutes, le pilote Husqvarna Ayumu Sasaki du team Liqui-Moly a perdu la victoire dans les derniers virages.

Dani Holgado, Massimo Bertelle et Diogo Moreira ont chuté lors du tour de reconnaissance, puis sont revenus sur la grille avec des motos endommagées. Holdago avait une coupure sanglante sous l'œil gauche, il a dû être soigné sur la place de départ. Vincente Perez a lui aussi chuté. Il doit prendre le départ depuis la voie des stands.

Ayumu Sasaki (Husqvarna) s'élancera de la meilleure place sur la grille de départ en Australie. "La pression est grande car nous sommes dans la dernière phase du championnat du monde. Le vent est maintenant plus fort qu'au warm-up. Nous avons besoin de points, mais ces conditions sont très difficiles pour tous les pilotes, a expliqué le propriétaire de l'équipe Liqui Moly, Peter Öttl.

Toba, Whatley et Artigas doivent prendre le départ à la fin de la grille - suite à des pénalités lors des essais. "Les conditions sont tellement mauvaises qu'elles ne peuvent pas être pires", a déclaré le chef d'équipe de David Munoz, Matthew Casey.

Pour rappel, Jaime Masiá, leader du championnat, compte 16 points d'avance dans le championnat du monde Moto3.

Sasaki s'en est bien sorti après le départ dans des conditions exécrables, mais les conditions étaient complètement à la limite - à cause de la pluie, du gyroscope et du vent. La course devrait tourner au cauchemar.

1er tour : Sasaki mène au début devant Adrian Fernandez (Leopard-Honda) et Veijer, puis Fernandez s'installe à la première place. Mario Aji est parti de la 23e place et se trouve déjà en 7e position ! Après le premier tour, Fernandez occupe la première place devant Sasaki, Veijer, Öncü, Kelso, Aji, Masia, Muñoz, Ortola, Rossi, Holgado, Salvador et Furusato. David Alonso (GASGAS) chute au virage 4 et doit rentrer au stand. Il n'a que 19 points de retard sur le leader du championnat du monde, Masia, qui se maintient à la 9e place.

5e tour : Fernandez mène de 0,931 sec devant Öncü et Kelso, qui a fortement rattrapé son retard. 4. Sasaki, + 1,763. 5. Veijer. 6. Aji. 7. Furusato. 8. Ortolá. 9. Rosis,. 10. Salvador. 11. Azman. 12. Muñoz (après 2 pénaltys à longue distance). 13. Masiá. 14. Fellon. 15. Holgado, + 14,063 sec.

7e tour : Adrián Fernandez, le frère du pilote MotoGP Raúl, maintient l'écart à 0,755 sec. 2e Öncü. 3. Kelso. 13. Masia. 15. Holgado.

9e tour : Holgado n'est plus qu'en 17e position, même Carraro, Azman et Perez l'ont dépassé. Chute d'Ortolá. Encore 13 tours à parcourir ! Farioli a également chuté.

10e tour : le pilote Leopard-Honda Adrián Fernandez (qui a remplacé Suzuki au GP du Japon) n'a plus que 0,4 sec d'avance sur Deniz Öncü, qui pilote la Red Bull Ajo-KM. 3. Kelso. 4. Sasaki, 5. Veijer. 6. Aji. 7. Furusato, 8. Fellon. 9. Rossi. 10. Salvador. 11. Masia, + 22,185 sec. Il perd 1,5 sec par tour sur la tête. 17e Holgado. Muñoz a chuté.

13e tour : Aji de l'équipe Honda-Asia chute au virage 8. Öncü est maintenant à 0,4 sec du leader Fernandez.

14e tour : Salvador chute, fait plusieurs tonneaux et perd sa place dans le top 10. La course peut-elle être menée sur toute la distance ? Mais la pluie se calme. Les deux tiers de la distance ont été parcourus.

15e tour : Fernandez, 19 ans, n'a plus que 0,3 sec d'avance sur Öncü. Sasaki 0,8 sec derrière. 4. Kelso. 5. Veijer. 6. Furusato. 7. Fellon. 8. Rossi. 9. Masiá, + 29,317 sec. 10. Bertelle. 11. Perez. 12. Carraro.

16e tour : Öncü attaque avec beaucoup de risques, commet trois erreurs et recule à la 4e place. Azman chute. Du coup, Dani Holgado (Red Bull Tech3-KTM) remonte à la 14e place, à 44 secondes de la première !

17ème tour. Adrian Fernandez chute au virage 11. Sasaki est maintenant en tête devant Kelso, Öncü et Veijer. Adrian Fernandez se relève dans le pré mouillé et est maintenant 5e, Masia est 9e, Holgado est maintenant 15e. Artigas s'écrase dans le virage 11.

19e tour : La pluie s'intensifie à nouveau. Sasaki en 1ère position et 0,3 sec devant Öncü. 3. Kelso. 4. Viejer. 5. Fernandez. 6. Furusato. 7. Rosis. 8. Masia. 9. Fellon. 10. Bertelle. 13. Holgado.

20e tour : Kelso peut devenir le premier Australien à monter sur le podium du GP à domicile depuis Jack Miller en 2014.

21e tour : Öncü attaque, il passe à la première place au virage 10. Sasaki perd sa 3e victoire en GP, la première depuis l'Autriche en 2022, et aussi la chance de prendre la tête du championnat.

Résultat de la course Moto3, Phillip Island, 22.10.

1. Deniz Öncü, KTM, 21 rdn

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,407

3. Kelso, CFMOTO, + 4,392

4. Veijer, Husqvarna

5. Adrian Fernandez, Honda

6. Rossi, Honda

7. Furusato, Honda

8. Masiá, Honda, + 32,923

9. Bertelle, Honda

10. Fellon, KTM

11. Carraro, Honda

12e Nepa, KTM

13. Holgado, KTM, + 1:02,607 min

14e Whatley, Honda

15e Yamanaka, GASGAS

Championnat du monde après 16 courses sur 20 :

1. Masiá 217. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Oortolá 152.