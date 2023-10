Phillip Island : Abandon après l'avance d'Arbolino

La 15e course du championnat du monde Moto2 de la saison a été menée par Tony Arbolino lors de l'interruption en raison des conditions précaires. Plusieurs pilotes de haut niveau ont chuté. Pedro Acosta s'est écrasé lors du tour de reconnaissance.

"L'adhérence est nulle, les conditions sont pires qu'au warm-up, le début de la course sera une bataille pour la survie", a déclaré Darryn Binder sur la grille de départ. Le leader du championnat du monde Pedro Acosta a vécu un drame en chutant dans le "sighting lap". Pendant plusieurs minutes, on ne savait pas si l'Espagnol (65 points devant Arbolino) disposerait à temps de sa moto Kalex réparée. Mais le crash a été lent, les dégâts ont donc été limités. Mais Pedro allait devoir commencer son tour de chauffe depuis la voie des stands. Il devait ensuite s'insérer en dernière position sur la grille de départ.

Le niveau d'adhérence était extrêmement faible en raison des températures extérieures basses, de l'ordre de 12 degrés, et les pilotes de Moto3 sont donc tombés en course, impuissants, en tournant les gaz et en les accélérant. Lors du warm-up Moto2 du matin, sept chutes avaient déjà été enregistrées en dix minutes. Il restait 23 tours aux pilotes Moto2.

1er tour : Alonso Lopez chute à l'avant, les embruns sont nauséabonds, les conditions sont en fait inacceptables. Après le premier tour, Garcia mène devant Salac, Arbolino, Dixon, Lowes, Aldeguer, Baltus, Roberts, Canet. 10. Darryn Binder. 11. Chantra. 12. v/d Goorbergh. - loin : 24e Acosta, + 14 sec. Les pilotes luttent contre le manque de visibilité et l'aquaplaning.

2e tour : Darryn Binder chute.

3e tour : Garcia 1,1 sec devant Arbolino. 3. Salac. Baltus et v/d Goorbergh et Ogura chutent. 18e Acosta, + 23,2 sec. Il roule 6 sec plus lentement que la tête.

5e tour : Garcia et Lowes ainsi que Salac chutent. Puis Dixon chute à son tour. À quand le drapeau rouge ? Des drapeaux jaunes sont présentés dans tous les secteurs.

6e tour : Arbolino (Elf Marc VDS Racing) mène 13,6 sec ( !) devant Aldeguer, Canet, Guevara, Chantra, Alcoba, Roberts, Bendsenyer. 9e Ramirez. 10. Hada. 11. Acosta. 21e Tulovic, + 1:00,622 min.

7e tour : 10e Acosta, + 31,078 sec.

8e tour : Dans la lutte pour la survie, le leader Arbolino (il fait 1:45,698 min) se maintient 13,8 sec devant Aldeguer. Canet est à 0,3 sec derrière. 4e Alcoba devant Roberts, Guervara (il est parti de la 22e place), Chantra, Bendsneyder. 9e Acosta, + 35,2 sec. 10e Ramirez. On assiste ensuite à un vilain slide d'Acosta dans le "Miller Corner".

10e tour. Le drapeau rouge sort. Casadei et Vietti ont également chuté. Les deux tiers de la distance n'ont pas été parcourus. Arbolino avait 15 sec d'avance sur Canet et Aldeguer au moment de l'interruption. Il devrait y avoir un nouveau départ sur six tours. Les pilotes se plaignent de l'impossibilité de faire monter la température dans le flanc droit des pneus.

De plus, le vent souffle à 70-80 km/h.

Si un nouveau départ n'est pas possible, il y aura probablement des demi-points.

Le classement après 9 tours

1. Arbolino, Kalex

2. Canet, Kalex, + 15,095 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex, + 15,714

5e Roberts, Kalex

6. Guevara, Kalex

7. Chantra, Kalex

8. Bendsenyder, Kalex

9. Acista, + 25,380 sec

10. Ramirez

11. Hada

12. Skinner

13. Gonzalez

14. Arenas

15e Ogura, + 36,213 sec