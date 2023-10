Phillip Island: annullato lo sprint della MotoGP a causa delle condizioni meteo



di Nora Lantschner - Traduzione automatica da Tedesco

Twitter/@MotoGP

Mezz'ora prima della volata prevista per le 13.00 (4.00 CEST), la decisione è stata presa: La pioggia e il vento non consentono altre "azioni in pista" al GP d'Australia.

