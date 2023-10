Phillip Island: Sprint de MotoGP cancelado devido às condições climatéricas

Meia hora antes do sprint marcado para as 13h (4h CEST), a decisão foi tomada: A chuva e o vento não permitem mais "ação em pista" no GP da Austrália.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Na sua 120ª tentativa, Johann Zarco venceu o seu primeiro Grande Prémio na categoria rainha no sábado, depois da corrida principal de 27 voltas ter sido antecipada devido às más previsões meteorológicas.

A decisão provou ser a correcta, já que o mau tempo se abateu sobre o Circuito do Grande Prémio de Phillip Island no sábado à noite - e as condições pioraram progressivamente até que a corrida de Moto2 teve de ser abandonada.

Após uma reunião com os chefes de equipa de MotoGP, ficou claro: o sprint da classe de MotoGP foi cancelado. "As condições são muito más até agora e estão a piorar. Do nosso ponto de vista é muito perigoso e não queremos que ninguém se magoe," explicou o chefe de equipa da Ducati-Lenovo, Davide Tardozzi, ao motogp.com.