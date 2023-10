Miguel Oliveira (Aprilia): "Dorna ha provato di tutto".

Già venerdì la Dorna ha deciso un radicale cambiamento di programma per il fine settimana sul circuito del Gran Premio di Phillip Island. I responsabili hanno sostituito lo sprint del sabato con il GP, poiché per la domenica era previsto maltempo con forti raffiche di vento. Per Miguel Oliveira, tuttavia, il sabato si è concluso senza grandi soddisfazioni.

"Venerdì abbiamo imparato alcune cose sull'aderenza e sull'usura degli pneumatici. Sabato ho avuto un ritmo migliore e sono riuscito a finire nei punti, questo era il nostro obiettivo. Non credo che fosse possibile fare di più con tutte le difficoltà di questo fine settimana", ha riassunto sobriamente il portoghese. "Guardando le caratteristiche, ci aspettavamo qualcosa di più prima del GP. Ma purtroppo, per alcuni motivi, non siamo riusciti a ottenere la prestazione".

Nel warm-up di domenica mattina, la pioggia ha già dominato l'azione. Oliveira ha guidato la sua Aprilia RS-GP fino al 19° posto. Ma quando la gara della Moto2 è stata interrotta in anticipo a causa delle condizioni estreme, è stato chiaro poco dopo che non ci sarebbe stato alcuno sprint della MotoGP. "Quando le previsioni meteo sembravano pessime per domenica, sapevamo che la gara sarebbe stata difficile, anche a causa del vento. Il rinvio della gara a sabato è avvenuto proprio per questo motivo", ha dichiarato il 14° pilota del WRC nell'intervista.

"La Dorna ha cercato di fare tutto il possibile per farci scendere in pista in modo sicuro, in modo da poter disputare una gara. Alla fine è stato fatto tutto il possibile, ma non è stato possibile", ha detto il pilota dell'Aprilia alla Dorna. "Non possiamo influenzare il meteo".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339, 3° Bezzecchi 293, 4° Binder 224, 5° Zarco 187, 6° Aleix Espargaró 185, 7° Viñales 170, 8° Marini 148, 9° Miller 144, 10° Quartararo 134, 11° Alex Márquez 115, 12° Di Giannantonio 86, 13° Morbidelli 79, 14° Oliveira 76, 15° Marc Mándeiro 67, 16° Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.