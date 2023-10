Miguel Oliveira (Aprilia): "A Dorna tentou tudo".

O Grande Prémio da Austrália de 2023 estava destinado a ser mais uma prova excecional. O piloto da RNF Aprilia, Miguel Oliveira, terminou na 13ª posição no sábado e, no domingo, o sprint de MotoGP foi cancelado.

Já na sexta-feira, a Dorna decidiu alterar radicalmente o programa do fim de semana no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island. Os responsáveis trocaram o sprint de sábado pelo GP, uma vez que se previa mau tempo com fortes rajadas de vento para domingo. Para Miguel Oliveira, no entanto, o sábado terminou sem grande sentido de realização.

"Aprendemos algumas coisas sobre a aderência e o desgaste dos pneus na sexta-feira. Depois tive um melhor ritmo no sábado e consegui terminar nos pontos, era esse o nosso objetivo. Não creio que fosse possível fazer muito mais com todas as dificuldades deste fim de semana", resumiu o português, sobriamente. "Olhando para as características, esperávamos um pouco mais antes do GP. Mas, infelizmente, por certas razões, não conseguimos ter esse desempenho."

No warm-up de domingo de manhã, a chuva já dominava a ação. Oliveira conduziu a sua Aprilia RS-GP até ao 19º lugar. Mas quando a corrida de Moto2 foi interrompida precocemente devido às condições extremas, ficou claro um pouco mais tarde que não haveria um sprint de MotoGP. "Quando a previsão do tempo parecia muito má para domingo, sabíamos que a corrida poderia ser difícil, também por causa do vento. O adiamento da corrida para sábado foi exatamente por essa razão," disse o 14º classificado do WRC na entrevista.

"A Dorna tentou tudo o que estava ao seu alcance para nos colocar em pista de forma segura, para que pudéssemos mostrar uma corrida. No final, tudo foi feito, mas simplesmente não foi possível", disse o piloto da Aprilia à Dorna. "Não podemos influenciar o tempo".

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339, 3º Bezzecchi 293, 4º Binder 224, 5º Zarco 187, 6º Aleix Espargaró 185, 7º Viñales 170, 8º Marini 148, 9º Miller 144, 10º Quartararo 134, 11º Alex Márquez 115, 12º Di Giannantonio 86, 13º Morbidelli 79, 14º Oliveira 76, 15º Marc Mándeiro 67, 16º Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.