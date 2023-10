Marc Márquez (Honda): "Ci saranno ancora abbastanza gare".

Dopo i grossi problemi che hanno afflitto Marc Márquez a Phillip Island questo fine settimana, non dovrebbe essere troppo triste per la cancellazione della volata di domenica. Ma nel warm-up bagnato ha almeno conquistato il secondo posto.

La superstar di Repsol Honda Marc Márquez ha avuto poco da esultare dopo un modesto weekend di MotoGP a Mandalika, dove è caduto in volata e nel GP. Anche a Phillip Island questo fine settimana ha registrato due cadute, rimanendo illeso. L'otto volte campione del mondo di motociclismo ha terminato il GP di sabato al 15° posto a causa di una decisione sbagliata nella scelta degli pneumatici.

Domenica, la pioggia prevista è arrivata sul circuito lungo 4,4 km. I warm-up delle tre classi del GP e la gara della Moto3 sono andati avanti, mentre nella classe Moto2 si è dovuto interrompere prima perché troppi piloti sono caduti e le condizioni sono diventate sempre più avverse.

La gara sprint di 13 giri della MotoGP è stata poi annullata, senza alcuna sostituzione da parte dei responsabili, perché l'acqua e il vento forte hanno messo in grave pericolo i protagonisti del GP. "Purtroppo non abbiamo potuto correre domenica a causa delle condizioni meteorologiche. Gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro anticipando la gara principale al sabato", ha sottolineato il 30enne spagnolo nell'intervista. "Questo ci ha permesso di disputare una gara normale".

"Le previsioni per domenica erano davvero pessime. Nel warm-up era ancora accettabile e ok, ma poi il vento è diventato molto forte", ha spiegato il pilota della Honda. "Soprattutto con l'aerodinamica che caratterizza attualmente le nostre moto, diventa pericoloso in queste condizioni".

Marc Márquez, che l'anno prossimo parteciperà al Campionato del Mondo MotoGP per Gresini-Ducati insieme al fratello Alex, ha preso la decisione con serenità in Australia. "Non so se sarebbe stato possibile, ma i direttori di gara hanno molta esperienza e per questo hanno preso la decisione giusta per me. Ci saranno molte gare in futuro", ha detto.

Abbiamo trovato condizioni molto difficili al mattino, ma c'era da aspettarselo", ha aggiunto il compagno di squadra della Repsol Honda Joan Mir, che lascia l'Australia senza punti dopo la caduta di sabato. "Era ancora pedalabile, ma le condizioni peggioravano sempre di più. Alla fine è stata la decisione giusta quella di annullare la volata. Dobbiamo guardare avanti perché il fine settimana non è stato molto positivo per noi. Spero che a Buriram potremo mostrare il nostro potenziale".

Risultati gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339, 3° Bezzecchi 293, 4° Binder 224, 5° Zarco 187, 6° Aleix Espargaró 185, 7° Viñales 170, 8° Marini 148, 9° Miller 144, 10° Quartararo 134, 11° Alex Márquez 115, 12° Di Giannantonio 86, 13° Morbidelli 79, 14° Oliveira 76, 15° Marc Mándeiro 67, 16° Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.