Marc Márquez (Honda): "Ainda haverá corridas suficientes".

A estrela da Repsol Honda, Marc Márquez, não teve grandes motivos para se regozijar depois de um modesto fim de semana de MotoGP em Mandalika, onde caiu no sprint e no GP. Também sofreu duas quedas em Phillip Island este fim de semana, mas saiu ileso. O oito vezes campeão do mundo de motociclismo terminou o GP de sábado em 15º lugar porque tomou a decisão errada na escolha dos pneus.

No domingo, a esperada chuva chegou ao circuito de 4,4 km de comprimento. Os warm-ups das três classes de GP e a corrida de Moto3 prosseguiram, mas a corrida de Moto2 teve de ser interrompida mais cedo porque muitos pilotos caíram e as condições tornaram-se cada vez mais adversas.

O sprint de MotoGP com 13 voltas foi então cancelado sem substituição pelos responsáveis, uma vez que muita água e ventos fortes causaram grande perigo para as estrelas do GP. "Infelizmente, não pudemos correr no domingo devido às condições climatéricas. Os organizadores fizeram um bom trabalho ao antecipar a corrida principal para sábado", salientou o espanhol de 30 anos na entrevista. "Isto permitiu-nos fazer uma corrida normal".

"A previsão para domingo era muito má. No warm-up ainda estava aceitável e bom, mas o vento tornou-se muito forte mais tarde", explicou o piloto da Honda. "Especialmente com a aerodinâmica que caracteriza atualmente as nossas motos, torna-se perigoso nestas condições."

Marc Márquez, que vai disputar o Campeonato do Mundo de MotoGP no próximo ano pela Gresini-Ducati ao lado do seu irmão Alex, encarou a decisão com naturalidade na Austrália. "Não sei se teria sido possível, mas os directores de corrida têm muita experiência e por isso tomaram a decisão certa para mim. Haverá muitas corridas no futuro", disse ele.

Encontrámos condições muito difíceis de manhã, mas isso era de esperar," acrescentou o companheiro de equipa da Repsol Honda Joan Mir, que deixa a Austrália sem pontos depois de ter caído no sábado. "Ainda era possível rodar, mas as condições tornaram-se cada vez piores. No final, foi a decisão correcta de cancelar o sprint. Temos de olhar para o futuro porque o fim de semana não foi muito bom para nós. Espero que possamos mostrar o nosso potencial em Buriram."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339, 3º Bezzecchi 293, 4º Binder 224, 5º Zarco 187, 6º Aleix Espargaró 185, 7º Viñales 170, 8º Marini 148, 9º Miller 144, 10º Quartararo 134, 11º Alex Márquez 115, 12º Di Giannantonio 86, 13º Morbidelli 79, 14º Oliveira 76, 15º Marc Mándeiro 67, 16º Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.