Marco Bezzecchi (Ducati): "Para mí una gran suerte".

Para el piloto de Ducati Marco Bezzecchi, la cancelación del sprint de MotoGP del domingo no supuso un gran problema, porque supuso una menor carga para su condición física. No obstante, estaba plenamente concentrado.

Marco Bezzecchi, del Mooney VR46 Racing Team, terminó sexto en la carrera GP de 27 vueltas disputada el sábado en el circuito del Gran Premio de Phillip Island, a pesar de su todavía no perfecta condición física(clavícula rota y operada hace quince días). El italiano sumó diez puntos en el Campeonato del Mundo y estaba listo para el sprint del domingo.

"Las condiciones eran buenas y, por supuesto, me preparé para la carrera. Pero ya al final del calentamiento se puso un poco crítico con el viento. Luego fue a más. Pero la pista no estaba en malas condiciones, no había demasiada agua y el agarre era bueno", fue la conclusión del tercer clasificado del Mundial en la entrevista. "El único problema fue el fuerte viento, que nos lo puso muy complicado con los alerones. Al final, la decisión del control de carrera fue correcta, porque se trataba de nuestra seguridad."

¿Cómo fue la comunicación con los oficiales del GP en esta situación? "Después del warm-up, Loris Capirossi vino a mi box para que le informara. Lo habrán comprobado con todos los pilotos, pero las condiciones cambiaban por momentos, lo que sin duda no fue fácil para ellos", dijo el piloto de Ducati. "Moto3 ya era difícil entonces y empeora con las motos más grandes. Recibí todas las actualizaciones de Pablo, pero entonces ya me puse el mono de cuero porque quería estar preparado".

"Luego, cuando llegué a boxes, mi equipo ya me dijo al abrir la puerta que la carrera se cancelaba. Sólo pensé: 'Joder, ahora sólo me pongo el cuero...'", me dijo "Bez" con una sonrisa.

"Odio decir esto, pero para mí el fin de semana ha sido muy afortunado. Claro, es una pena porque me encanta la gente y la pista y querían un buen espectáculo, pero para mi situación física era mejor así. Pilotar bajo la lluvia ya es menos estresante, pero no pilotar en absoluto lo hace aún más fácil", señaló Bezzecchi. "Esperaba menos problemas, pero he sufrido mucho este fin de semana. Un día más de descanso me viene muy bien".

¿Cómo valora el piloto de 24 años su estado general? "El hueso ha mejorado mucho, porque tengo mucho menos dolor en comparación con Indonesia", explicó el italiano. "Pero todavía me causa algunos problemas, con el frío de aquí el dolor se hizo un poco más intenso. Ha sido muy duro. En Tailandia, el calor debería sentarnos bien".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2º Martin 339, 3º Bezzecchi 293, 4º Binder 224, 5º Zarco 187, 6º Aleix Espargaró 185, 7º Viñales 170, 8º Marini 148, 9º Miller 144, 10º Quartararo 134, 11º Alex Márquez 115, 12º Di Giannantonio 86, 13º Morbidelli 79, 14º Oliveira 76, 15º Marc Mándeiro 67, 16º Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.