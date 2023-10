Marco Bezzecchi (Ducati) : "Un grand bonheur pour moi".

Marco Bezzecchi, du Mooney VR46 Racing Team, a terminé à la sixième place de la course GP de 27 tours samedi sur le circuit du Grand Prix de Phillip Island, malgré une condition physique encore imparfaite(fracture de la clavicule et opération il y a deux semaines). L'Italien a empoché dix points de championnat du monde et était prêt pour le sprint de dimanche.

"Les conditions étaient bonnes et je me suis bien sûr préparé pour la course. Mais dès la fin du warm-up, le vent est devenu un peu critique. Cela s'est ensuite intensifié. Mais la piste n'était pas en mauvais état, il n'y avait pas trop d'eau et l'adhérence était bonne", résumait le troisième du championnat du monde dans une interview. "Le seul problème était le vent fort, ce qui nous a rendu la tâche très compliquée avec les ailes. Au final, la décision de la direction de course était la bonne, car il en allait de notre sécurité".

Comment s'est déroulée la communication avec les responsables du GP dans cette situation ? "Après le warm-up, Loris Capirossi est venu dans mon box pour avoir un feedback. Ils auront demandé à tous les pilotes, mais les conditions changeaient de minute en minute, ce qui n'a pas dû être facile pour eux", explique le pilote Ducati. "Le Moto3 était déjà difficile et c'est pire avec les grosses motos. J'ai reçu toutes les mises à jour de Pablo, mais j'ai ensuite enfilé ma combinaison en cuir parce que je voulais être prêt".

"Quand je suis arrivé au box, mon équipe m'a annoncé que la course était annulée dès que j'ai ouvert la porte. Je me suis juste dit : 'Putain, je viens de mettre le cuir...'", a raconté "Bez" avec un sourire.

"Je n'aime pas dire cela, mais pour moi, ce week-end a été une grande chance. Bien sûr, c'est dommage parce que j'aime les gens et le circuit et qu'ils voulaient un bon spectacle, mais pour ma situation physique, c'était mieux ainsi. Rouler sous la pluie est déjà moins stressant, mais ne pas rouler du tout rend les choses encore plus faciles", a souligné Bezzecchi. "Je m'attendais à moins de problèmes, mais j'ai beaucoup souffert ce week-end. Un jour de repos supplémentaire est très bon pour moi".

Comment le coureur de 24 ans évalue-t-il son état général ? "L'os s'est nettement amélioré, car j'ai beaucoup moins mal qu'en Indonésie", a-t-il expliqué. "Mais cela me pose encore quelques problèmes, avec le froid ici, les douleurs sont devenues un peu plus intenses. C'était vraiment dur. En Thaïlande, la chaleur devrait nous être favorable".

Résultats MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.