Marco Bezzecchi (Ducati): "Per me una grande fortuna".

Per il pilota della Ducati Marco Bezzecchi, l'annullamento della volata di domenica della MotoGP non è stato un grosso problema, perché ha messo un po' meno a dura prova la sua condizione fisica. Tuttavia, era pienamente concentrato.

Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team si è classificato sesto nella gara GP di 27 giri sul circuito del Gran Premio di Phillip Island sabato, nonostante le sue condizioni fisiche non ancora perfette(clavicola rotta e intervento chirurgico due settimane fa). L'italiano ha raccolto dieci punti nel Campionato del Mondo ed era pronto per lo sprint di domenica.

"Le condizioni erano buone e naturalmente mi sono preparato per la gara. Ma già alla fine del riscaldamento il vento è diventato un po' critico. Poi è diventato sempre più forte. Ma la pista non era in cattive condizioni, non c'era troppa acqua e l'aderenza era buona", è stata la conclusione del terzo campione del mondo nell'intervista. "L'unico problema è stato il forte vento, che ci ha complicato la vita con le ali. Alla fine, la decisione del controllo gara è stata giusta, perché riguardava la nostra sicurezza".

Come è andata la comunicazione con i commissari del GP in questa situazione? "Dopo il warm-up, Loris Capirossi è venuto al mio box per avere un feedback. Avranno controllato con tutti i piloti, ma le condizioni stavano cambiando di minuto in minuto, il che non era certo facile per loro", ha detto il pilota della Ducati. "La Moto3 era già difficile allora e con le moto più grandi le cose peggiorano. Ho ricevuto tutti gli aggiornamenti da Pablo, ma poi ho già indossato la tuta di pelle perché volevo essere pronto".

"Poi, quando sono arrivato ai box, il mio team mi ha detto che la gara era stata annullata. Ho pensato: 'Cazzo, ora mi sono messo la pelle...'", mi ha detto "Bez" con un sorriso.

"Odio dirlo, ma per me il weekend è stato molto fortunato. Certo, è un peccato perché amo la gente e la pista e loro volevano un bello spettacolo, ma per la mia situazione fisica è stato meglio così. Correre sotto la pioggia è già meno stressante, ma non correre affatto lo rende ancora più facile", ha sottolineato Bezzecchi. "Mi aspettavo meno problemi, ma ho sofferto molto questo fine settimana. Un giorno in più di riposo mi fa molto bene".

Come valuta il 24enne le sue condizioni generali? "L'osso è migliorato molto, perché ho molto meno dolore rispetto all'Indonesia", ha spiegato l'italiano. "Ma mi causa ancora qualche problema, con il freddo qui il dolore è diventato un po' più intenso. È stato davvero difficile. In Thailandia, il caldo dovrebbe essere adatto a noi".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339, 3° Bezzecchi 293, 4° Binder 224, 5° Zarco 187, 6° Aleix Espargaró 185, 7° Viñales 170, 8° Marini 148, 9° Miller 144, 10° Quartararo 134, 11° Alex Márquez 115, 12° Di Giannantonio 86, 13° Morbidelli 79, 14° Oliveira 76, 15° Marc Mándeiro 67, 16° Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.