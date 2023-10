Marco Bezzecchi (Ducati): "Para mim foi uma grande sorte".

Para o piloto da Ducati, Marco Bezzecchi, o cancelamento do sprint de MotoGP de domingo não foi um grande problema, porque colocou um pouco menos de pressão sobre a sua condição física. No entanto, ele estava totalmente concentrado.

Marco Bezzecchi, da Mooney VR46 Racing Team, terminou em sexto lugar na corrida de 27 voltas do Grande Prémio de Phillip Island, no sábado, apesar da sua condição física ainda não ser perfeita(clavícula partida e cirurgia há duas semanas). O italiano somou dez pontos no Campeonato do Mundo e estava pronto para o sprint de domingo.

"As condições estavam boas e é claro que me preparei para a corrida. Mas já no final do aquecimento o vento tornou-se um pouco crítico. Depois foi-se tornando mais e mais. Mas a pista não estava em más condições, não havia muita água e a aderência era boa", foi a conclusão do terceiro classificado do Campeonato do Mundo na entrevista. "O único problema foi o vento forte, que nos complicou muito com as asas. No final, a decisão do controlo da corrida foi acertada, porque se tratava da nossa segurança."

Como é que correu a comunicação com os responsáveis do GP nesta situação? "Depois do warm-up, o Loris Capirossi veio à minha box para saber o que se passava. Eles devem ter verificado com todos os pilotos, mas as condições estavam a mudar a cada minuto, o que certamente não foi fácil para eles", disse o piloto da Ducati. "O Moto3 já era difícil na altura e só piora com as motos maiores. Recebi todas as actualizações do Pablo, mas depois já vesti o meu fato de cabedal porque queria estar pronto."

"Depois, quando cheguei às boxes, a minha equipa já me tinha dito, quando abri a porta, que a corrida tinha sido cancelada. Pensei: 'Foda-se, agora é só vestir o fato de cabedal...'", conta "Bez" com um sorriso.

"Detesto dizer isto, mas para mim o fim de semana foi de muita sorte. Claro que é uma pena, porque adoro as pessoas e a pista e eles queriam um bom espetáculo, mas para a minha situação física foi melhor assim. Andar à chuva já é menos stressante, mas não andar de todo torna tudo ainda mais fácil", salientou Bezzecchi. "Esperava menos problemas, mas sofri muito este fim de semana. Mais um dia de descanso é muito bom para mim".

Como é que o jovem de 24 anos avalia o seu estado geral? "O osso melhorou muito, porque tenho muito menos dores do que na Indonésia", explicou o italiano. "Mas ainda me está a causar alguns problemas, com o frio aqui a dor tornou-se um pouco mais intensa. Foi muito difícil. Na Tailândia, o calor deve servir-nos."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339, 3º Bezzecchi 293, 4º Binder 224, 5º Zarco 187, 6º Aleix Espargaró 185, 7º Viñales 170, 8º Marini 148, 9º Miller 144, 10º Quartararo 134, 11º Alex Márquez 115, 12º Di Giannantonio 86, 13º Morbidelli 79, 14º Oliveira 76, 15º Marc Mándeiro 67, 16º Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.