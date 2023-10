Mike Webb sobre la cancelación del sprint: El viento no dejó otra opción

"No teníamos elección", grabó Mike Webb sobre la cancelación del Tissot Sprint en Phillip Island. "Sabíamos que la previsión era mala. No es habitual por aquí, pero en realidad se ha pronosticado constantemente durante una semana que sería así el domingo."

Por eso, la carrera de 27 vueltas de GP de la categoría reina ya se ha adelantado al sábado por la tarde como medida de precaución. El sprint debería haberse disputado el domingo a las 13.00 hora local (4.00 en Centroeuropa), pero no hubo posibilidad debido a la tormenta. "Sólo para aclarar, la lluvia nunca fue un problema, se trata del viento", subrayó Webb. "Sabemos por experiencia -especialmente aquí y especialmente con esta dirección del viento- que va a ser muy difícil en las curvas 1, 7 y 8. Ese fue el caso en 2019 cuando sacamos bandera roja en la clasificación de MotoGP por la misma razón."

La experiencia de 2019 también sirvió de referencia cuando se impulsó inicialmente el programa de hoy. "El viento estaba por debajo de los niveles de 2019 al comienzo del día y era aceptable", señaló el Director de Carrera. Sin embargo, las condiciones fueron empeorando progresivamente y la carrera de Moto2 tuvo que abandonarse después de diez vueltas debido a las rachas de viento. "Durante todo el día hemos controlado la intensidad del viento y las rachas. El número de rachas aumentó a lo largo del día. Y después de abandonar una carrera por las condiciones del viento, no hay posibilidad de volver a empezar si no mejora, y no mejoró, sino que empeoró. Eso no nos dejó otra opción".

Incluyendo el resbalón de Pedro Acosta en la vuelta de inspección, ya se habían producido once caídas en la carrera de Moto2 antes de la bandera roja. "Hubo muchas caídas que desde nuestro punto de vista se debieron a situaciones como la falta de agarre, que son normales en una carrera con lluvia. La primera caída en la que pudimos ver claramente que el viento fue el desencadenante fue la de Vietti. Fue muy evidente. Hubo un par de caídas más en las que los pilotos pudieron decir después que se salieron un poco de la trazada, pero sí, la caída de Vietti fue una de las que pudimos atribuir al viento", confirmó Webb.

Al mismo tiempo, el director de carrera de MotoGP añadió: "No pretende ser una excusa, pero podemos entender cuando hay agua en la pista y cómo es el nivel de agarre cuando miramos también los tiempos por vuelta. Pero con el viento, es muy difícil entender desde fuera lo que está pasando porque es muy cambiante, cambia cada segundo. Es difícil de evaluar".

Como es la naturaleza de los corredores, algunos pilotos de MotoGP habrían dado al menos una vuelta de reconocimiento para pensar en tomar la salida después de todo.

Sobre esto, Webb lo dejó claro: "Justo antes de la decisión tuvimos una reunión con todos los directores de equipo. Loris Capirossi, Carlos Ezpeleta y Tomé Alfonso hablaron con los pilotos de MotoGP en los boxes para conocer sus opiniones de primera mano. Como puedes imaginar, las opiniones de los pilotos difieren dependiendo de quiénes sean y de las circunstancias... Hemos hablado con los equipos y les hemos dicho: 'Estas son nuestras opciones, esta es la situación en este momento'. Pero si las condiciones meteorológicas son notablemente peores que cuando dimos la bandera roja, no es una opción dar una vuelta de reconocimiento e intentar empezar la carrera. No podemos hacerlo".