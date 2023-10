Mike Webb sur l'annulation du sprint : "Le vent ne m'a pas laissé le choix

"Nous n'avions pas le choix", a déclaré Mike Webb à propos de l'annulation du Tissot Sprint à Phillip Island. "Nous savions que les prévisions étaient mauvaises. C'est inhabituel ici, mais cela faisait effectivement une semaine que l'on prédisait de manière constante que cela se passerait ainsi dimanche".

C'est pourquoi la course de 27 tours de la catégorie reine a été avancée au samedi après-midi par mesure de précaution. Le sprint aurait dû avoir lieu dimanche à 13 heures, heure locale (4 heures en Europe centrale), mais il n'était pas possible d'y penser en raison des intempéries. "Pour être clair, la pluie n'a jamais été un problème, c'est le vent qui est en cause", a souligné Webb. "Nous savons par expérience - surtout ici et surtout avec cette direction de vent - que les virages 1, 7 et 8 sont très difficiles. C'est ce qui s'est passé en 2019, lorsque nous avons interrompu les qualifications MotoGP avec un drapeau rouge pour la même raison".

L'expérience de 2019 a également servi de référence lorsque le programme d'aujourd'hui a été appliqué dans un premier temps. "Au début de la journée, le vent était inférieur au niveau de 2019 et acceptable", a souligné le directeur de course. Cependant, les conditions se sont progressivement dégradées et la course Moto2 a ensuite dû être interrompue après dix tours en raison de rafales de vent. "Nous avons surveillé toute la journée l'intensité constante du vent et le moment où il y avait des rafales. Le nombre de rafales a augmenté au cours de la journée. Et après avoir interrompu une course en raison des conditions de vent, il n'y a aucune chance de recommencer si les choses ne s'améliorent pas - et elles ne se sont pas améliorées, elles ont empiré. Cela ne nous a pas laissé le choix".

En comptant la glissade de Pedro Acosta lors du tour de reconnaissance, il y avait déjà eu onze chutes dans la course Moto2 avant le drapeau rouge. "Il y a eu beaucoup de chutes qui, de notre point de vue, sont dues à des situations comme le manque d'adhérence, qui sont normales dans une course sous la pluie. Le premier crash pour lequel nous avons pu clairement déterminer que le vent était le déclencheur a été la chute de Vietti. C'était très évident. Il y a eu quelques autres chutes dont les pilotes diront peut-être ensuite qu'ils ont été un peu poussés hors de la ligne, mais oui - la chute de Vietti était l'une de celles que nous pouvions attribuer au vent", a confirmé Webb.

En même temps, le directeur de course MotoGP a fait remarquer : "Ce n'est pas une excuse, mais nous pouvons comprendre s'il y a de l'eau sur la piste et ce qu'il en est du niveau d'adhérence si nous regardons aussi les temps au tour. Mais avec le vent, c'est tellement difficile de comprendre ce qui se passe de l'extérieur, parce que c'est tellement changeant - ça change toutes les secondes. C'est difficile à évaluer".

Comme il est dans la nature des pilotes de course, certains pilotes MotoGP auraient tout de même entrepris au moins un tour de reconnaissance pour éventuellement penser à prendre le départ.

Webb a précisé : "Juste avant la décision, nous avons eu une réunion avec tous les chefs d'équipe. Loris Capirossi, Carlos Ezpeleta et Tomé Alfonso ont discuté avec les pilotes MotoGP dans les stands afin de recueillir leurs avis de première main. Comme on peut l'imaginer, les avis des pilotes divergent en fonction de qui ils sont et des circonstances... Nous avons parlé avec les équipes et leur avons dit : 'Voilà nos options, c'est comme ça que la situation se présente pour le moment'. Mais si les conditions météorologiques sont sensiblement plus mauvaises qu'au moment où nous avons arrêté avec le drapeau rouge, ce n'est pas une option de faire un tour de reconnaissance et d'essayer de démarrer la course. Nous ne pouvons pas faire cela".