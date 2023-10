Mike Webb sulla cancellazione dello sprint: il vento non ha lasciato scelta

"Non avevamo scelta", ha registrato Mike Webb in merito alla cancellazione del Tissot Sprint a Phillip Island. "Sapevamo che le previsioni erano pessime. È insolito per questa zona, ma in realtà è da una settimana che si prevede un tempo così per domenica".

Per questo motivo la gara di 27 giri del GP della classe regina è già stata anticipata a sabato pomeriggio per precauzione. La volata avrebbe dovuto essere recuperata domenica alle 13.00 ora locale (le 4.00 del mattino in Europa centrale), ma non c'è stata alcuna possibilità a causa del temporale. "Tanto per chiarire, la pioggia non è mai stata un problema, ma il vento", ha sottolineato Webb. "Sappiamo per esperienza - soprattutto qui e soprattutto con questa direzione del vento - che sarà molto difficile nelle curve 1, 7 e 8. È stato così anche nel 2019, quando abbiamo dato bandiera rossa alle qualifiche della MotoGP per lo stesso motivo".

L'esperienza del 2019 è servita anche come riferimento quando il programma di oggi è stato inizialmente spinto. "Il vento era al di sotto dei livelli del 2019 all'inizio della giornata e accettabile", ha sottolineato il direttore di gara. Tuttavia, le condizioni sono progressivamente peggiorate e la gara della Moto2 ha dovuto essere abbandonata dopo dieci giri a causa delle raffiche di vento. "Abbiamo monitorato per tutto il giorno la forza del vento e le raffiche. Il numero di raffiche è aumentato nel corso della giornata. E dopo aver abbandonato una gara a causa delle condizioni del vento, non c'è possibilità di ripartire se non migliora - e non è migliorato, è peggiorato. Non abbiamo avuto altra scelta".

Compresa la scivolata di Pedro Acosta nel giro di ispezione, prima della bandiera rossa c'erano già state undici cadute nella gara della Moto2. "Ci sono state molte cadute che dal nostro punto di vista erano dovute a situazioni come la mancanza di aderenza, che sono normali in una gara di pioggia. La prima caduta in cui abbiamo potuto vedere chiaramente che il vento era il fattore scatenante è stata quella di Vietti. Era molto evidente. Ci sono state un paio di altre cadute in cui i piloti hanno detto di essere stati spinti fuori traiettoria, ma sì, quella di Vietti è stata una caduta che abbiamo potuto attribuire al vento", ha confermato Webb.

Allo stesso tempo, il direttore di gara della MotoGP ha aggiunto: "Non vuole essere una scusa, ma possiamo capire quando c'è acqua in pista e qual è il livello di aderenza quando guardiamo i tempi sul giro. Ma con il vento è difficile capire dall'esterno cosa sta succedendo perché è così mutevole, cambia ogni secondo. È difficile da valutare".

Come è nella natura dei corridori, alcuni piloti della MotoGP avrebbero comunque affrontato almeno un giro turistico per pensare di partire dopo tutto.

A questo proposito, Webb ha chiarito: "Poco prima della decisione abbiamo avuto una riunione con tutti i team principal. Loris Capirossi, Carlos Ezpeleta e Tomé Alfonso hanno parlato con i piloti della MotoGP nei box per avere le loro opinioni di prima mano. Come potete immaginare, le opinioni dei piloti variano a seconda di chi sono e delle circostanze... Abbiamo parlato con le squadre e abbiamo detto: "Queste sono le nostre opzioni, questa è la situazione al momento". Ma se le condizioni meteorologiche sono sensibilmente peggiorate rispetto a quando abbiamo dato la bandiera rossa, non è possibile fare un giro di ricognizione e cercare di far partire la gara. Non possiamo farlo".