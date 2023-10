Mike Webb sobre o cancelamento do sprint: O vento não deixou alternativa

"Não tivemos escolha", registou Mike Webb sobre o cancelamento do Tissot Sprint em Phillip Island. "Sabíamos que a previsão era má. Isso é invulgar aqui, mas há uma semana que se previa que estaria assim no domingo."

É por isso que a corrida de GP da categoria rainha, com 27 voltas, já foi antecipada para sábado à tarde, por precaução. O sprint deveria ter sido efectuado no domingo às 13h00 locais (4h00 na Europa Central), mas não houve qualquer hipótese devido à tempestade. "Só para esclarecer, a chuva nunca foi um problema, mas sim o vento", sublinhou Webb. "Sabemos por experiência própria - especialmente aqui e especialmente com esta direção do vento - que vai ser muito difícil nas curvas 1, 7 e 8. Foi o que aconteceu em 2019, quando tivemos bandeira vermelha na qualificação de MotoGP pelo mesmo motivo."

A experiência de 2019 também serviu de referência quando o programa de hoje foi inicialmente apresentado. "O vento estava abaixo dos níveis de 2019 no início do dia e era aceitável", salientou o Diretor de Corrida. No entanto, as condições deterioraram-se progressivamente e a corrida de Moto2 teve de ser abandonada após dez voltas devido a rajadas de vento. "Monitorizámos ao longo do dia o quão forte o vento estava a soprar de forma consistente e quando havia rajadas. O número de rajadas aumentou ao longo do dia. E depois de abandonarmos uma corrida devido às condições do vento, não há hipótese de recomeçar se não melhorar - e não melhorou, piorou. Não nos deixou outra alternativa".

Incluindo o deslize de Pedro Acosta na volta de inspeção, já se tinham registado onze acidentes na corrida de Moto2 antes da bandeira vermelha. "Houve muitas quedas que, do nosso ponto de vista, se deveram a situações como a falta de aderência, que são normais numa corrida com chuva. A primeira queda em que pudemos ver claramente que o vento foi o gatilho foi a queda de Vietti. Isso foi muito óbvio. Houve um par de outras quedas em que os pilotos podem dizer depois que foram empurrados um pouco para fora da linha, mas sim - a queda de Vietti foi uma que pudemos atribuir ao vento," confirmou Webb.

Ao mesmo tempo, o diretor de corrida de MotoGP acrescentou: "Não é para ser uma desculpa, mas podemos entender quando há água na pista e como é o nível de aderência quando olhamos para os tempos de volta também. Mas com o vento, é muito difícil perceber de fora o que se está a passar porque é muito variável - muda a cada segundo. É difícil de avaliar".

Como é da natureza dos pilotos, alguns pilotos de MotoGP ainda teriam de fazer pelo menos uma volta de reconhecimento para poderem pensar em começar.

Sobre isto, Webb deixou claro: "Pouco antes da decisão tivemos uma reunião com todos os chefes de equipa. Loris Capirossi, Carlos Ezpeleta e Tomé Alfonso falaram com os pilotos de MotoGP nas boxes para saberem as suas opiniões em primeira mão. Como podem imaginar, as opiniões dos pilotos diferem dependendo de quem são e das circunstâncias... Falámos com as equipas e dissemos: 'Estas são as nossas opções, esta é a situação neste momento'. Mas se as condições climatéricas forem visivelmente piores do que quando a bandeirada vermelha foi dada, não é uma opção fazer uma volta de reconhecimento e tentar começar a corrida. Não podemos fazer isso".