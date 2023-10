Después del warm-up: Maverick Viñales quería correr

La lluvia dominó el domingo el Gran Premio de Australia de Motociclismo. En Phillip Island hizo un frío invernal, extremadamente húmedo y además tormentoso. Después de que Maverick Viñales no tuviera ninguna posibilidad de terminar en cabeza en la carrera de 27 vueltas del sábado, el piloto de Aprilia se colocó en una excelente posición en el warm up del domingo por la mañana.

Pero tras el abandono de la carrera de Moto2, los comisarios decidieron no celebrar el sprint de 13 vueltas. ¿Fue una decisión acertada? "No lo sé. Es muy difícil decir si es correcta o no", subrayó Viñales después. El subcampeón del GP de Indonesia había terminado antes el warm-up en primera posición por 1,2 segundos.

"Desde mi punto de vista, podríamos haber esperado al menos a la 'vuelta de reconocimiento' para ver en qué condiciones estaba la pista. Después podríamos haber decidido. Al final, por desgracia, no está en nuestras manos", aclaró el piloto oficial de Aprilia.

Viñales continuó: "No sé si debería estar decepcionado, porque la seguridad es lo primero. Siempre es muy difícil para los comisarios en esta situación. La carrera de Moto2 se canceló, no sé si podrían habernos dejado correr en estas condiciones. Siempre son condiciones muy locas aquí en esta época del año. Pero desde un punto de vista logístico, es imposible retrasar la fecha a otra época del año".

¿Qué hizo que Viñales fuera tan rápido en el warm-up? "Tuve muy buenas sensaciones, a diferencia de los otros pilotos de Aprilia. Todavía tenemos que analizarlo porque en mojado encontré la tracción que no tengo en seco", resumió "Top Gun". "Tenemos que entenderlo. También en Japón fui uno de los más rápidos en la pista, pero la caída se interpuso. El warm-up fue muy bien".

Resultado del warm-up de MotoGP, 22.10.2023