Après le warm-up : Maverick Viñales voulait faire la course

Dimanche, la pluie a dominé les événements du Grand Prix moto d'Australie. Le froid hivernal, l'humidité et la tempête se sont installés sur Phillip Island. Après que Maverick Viñales n'ait eu aucune chance d'obtenir une place de choix lors des 27 tours de course du samedi, le pilote Aprilia s'est mis dans une excellente position lors du warm-up du dimanche matin.

Mais après l'interruption de la course Moto2, les responsables ont décidé de ne pas organiser le sprint de 13 tours. Était-ce la bonne décision ? "Je ne sais pas. C'est très difficile de dire si c'est correct ou non", a souligné Viñales par la suite. Le deuxième du GP d'Indonésie avait auparavant terminé le warm-up en première position avec 1,2 seconde d'avance.

"De mon point de vue, on aurait pu au moins attendre le 'sighting lap' pour voir dans quel état était la piste. Ensuite, on aurait pu prendre une décision. Au final, cela ne dépend malheureusement pas de nous", a expliqué le pilote d'usine Aprilia.

Viñales poursuit : "Je ne sais pas si je dois être déçu, car la sécurité passe avant tout. Pour la direction de course, une telle situation est toujours très difficile. La course de Moto2 a été interrompue, je ne sais pas si on aurait pu nous laisser rouler dans ces conditions. À cette époque de l'année, il y a toujours des conditions très folles ici. Mais d'un point de vue logistique, il est impossible de repousser la date à une autre période de l'année".

Qu'est-ce qui a rendu Viñales si rapide lors du warm-up ? "J'avais un très bon feeling, contrairement aux autres pilotes Aprilia. Nous devons encore l'analyser, car sur le mouillé, j'ai trouvé la traction que je n'ai pas sur le sec", résumait "Top Gun". "Nous devons comprendre cela. Au Japon aussi, j'étais l'un des plus rapides sur la piste, mais la chute est intervenue. Le warm-up s'est vraiment très bien passé".

Résultats du warm-up MotoGP, 22.10.2023