Dopo il warm-up: Maverick Viñales voleva gareggiare

La pioggia ha dominato il Gran Premio motociclistico d'Australia di domenica. A Phillip Island il freddo è diventato invernale, estremamente umido e tempestoso. Dopo che Maverick Viñales non ha avuto alcuna possibilità di finire in testa nella gara di 27 giri di sabato, il pilota dell'Aprilia si è messo in un'ottima posizione nel warm-up di domenica mattina.

Ma dopo l'abbandono della gara della Moto2, i commissari hanno deciso di non disputare lo sprint di 13 giri. È stata una decisione giusta? "Non lo so. È molto difficile dire se sia corretta o meno", ha sottolineato Viñales. Il secondo classificato del GP d'Indonesia aveva concluso il warm-up al primo posto con un vantaggio di 1,2 secondi.

"Dal mio punto di vista, avremmo potuto almeno aspettare il 'giro di ricognizione' per vedere in che condizioni era la pista. Dopodiché avremmo potuto decidere. Alla fine, purtroppo, non è nelle nostre mani", ha chiarito il pilota ufficiale Aprilia.

Viñales ha continuato: "Non so se dovrei essere deluso, perché la sicurezza viene prima di tutto. È sempre molto difficile per i commissari in questa situazione. La gara della Moto2 è stata annullata, non so se avrebbero potuto lasciarci correre in queste condizioni. In questo periodo dell'anno le condizioni sono sempre assurde. Ma da un punto di vista logistico, è impossibile spostare la data ad un altro periodo dell'anno".

Cosa ha reso Viñales così veloce nel warm-up? "Avevo un ottimo feeling, a differenza degli altri piloti Aprilia. Dobbiamo ancora analizzarlo perché sul bagnato ho trovato la trazione che non ho sull'asciutto", ha riassunto "Top Gun". "Dobbiamo capirlo. Anche in Giappone sono stato uno dei più veloci in pista, ma la caduta è arrivata nel mezzo. Il warm-up è andato molto bene".

