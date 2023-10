Depois do warm-up: Maverick Viñales queria correr

Para o piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, a mudança de tempo no domingo em Phillip Island veio a calhar, já que o espanhol teve muitos problemas no seco no sábado. Teria ficado contente por experimentar.

A chuva dominou o Grande Prémio da Austrália de motociclismo no domingo. Em Phillip Island, o tempo ficou frio, extremamente húmido e tempestuoso. Depois de Maverick Viñales não ter tido qualquer hipótese de terminar na frente na corrida de 27 voltas de sábado, o piloto da Aprilia colocou-se numa excelente posição no warm-up de domingo de manhã.

Mas depois do abandono da corrida de Moto2, os responsáveis decidiram não realizar o sprint de 13 voltas. Terá sido a decisão correcta? "Não sei. É muito difícil dizer se é correcta ou não", sublinhou Viñales. O segundo classificado do GP da Indonésia tinha terminado o warm-up em primeiro lugar com 1,2 segundos de vantagem.

"Do meu ponto de vista, podíamos pelo menos ter esperado pela 'sighting lap' para ver em que condições estava a pista. Depois disso, poderíamos ter decidido. No final, infelizmente, não está nas nossas mãos", esclareceu o piloto da Aprilia.

Viñales continuou: "Não sei se devia estar desiludido, porque a segurança está em primeiro lugar. É sempre muito difícil para os comissários de pista nesta situação. A corrida de Moto2 foi cancelada, não sei se nos podiam ter deixado correr nestas condições. São sempre condições muito loucas aqui nesta altura do ano. Mas de um ponto de vista logístico, é impossível adiar a data para outra altura do ano."

O que fez Viñales ser tão rápido no warm-up? "Tive uma sensação muito boa, ao contrário dos outros pilotos da Aprilia. Ainda temos de analisar porque no molhado encontrei a tração que não tenho no seco," resumiu o "Top Gun". "Temos de perceber isso. Também no Japão fui um dos mais rápidos em pista, mas o acidente aconteceu pelo meio. O warm-up correu muito bem."

