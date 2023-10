Taka Nakagami (Honda): "Control de carrera tuvo que reaccionar"

En cuanto a los demás pilotos de Honda, el GP de Phillip Island no fue tarea fácil. El piloto del LCR Takaaki Nakagami tuvo grandes problemas para acumular sensaciones el sábado, el domingo sólo tuvo el warm-up.

Mientras que el piloto del LCR Alex Rins (ganador del GP de Texas 2023) tiró la toalla el sábado porque sufría demasiado sobre la moto, su compañero de equipo Taka Nakagami sólo pudo terminar 19º y último en la carrera de MotoGP del sábado en Australia. El veterano japonés tuvo muchas dificultades con las características de la RC213V.

"Ya en la sesión clasificatoria teníamos muy malas sensaciones con la rueda delantera y la confianza era prácticamente inexistente", resumió Taka después. "Especialmente en las curvas rápidas era extremadamente difícil. No es una curva, sino la consecuencia de muchas curvas. En consecuencia, he perdido más de un segundo".

Después, el equipo LCR y Honda pusieron todo patas arriba para el piloto de 31 años. "Cambiamos al nuevo paquete después de la calificación. No teníamos nada que perder, así que cambiamos el paquete antiguo. Queríamos probarlo porque nos daba más carga aerodinámica y un poco más de feeling en la rueda delantera. Sin embargo, apenas pudimos mejorar el tiempo por vuelta en tan poco tiempo. Además, el neumático tenía dificultades para superar la distancia", se quejó el ex ganador de Moto2 GP.

El domingo, el tiempo cambió: la lluvia y las tormentas no alegraron a los pilotos en el paddock del GP. "Ya en las dos últimas vueltas del warm up, el viento se refrescó y dificultó las cosas. Las condiciones de la pista eran buenas, pero el viento soplaba demasiado", declaró Nakagami en una entrevista el domingo por la tarde. "Después de todo, sabíamos desde hace días que iba a empeorar a la hora de la carrera, así que creo que los organizadores tomaron la decisión correcta. Aunque es una sensación extraña no correr el domingo".

"Realmente no es fácil pilotar una MotoGP en estas condiciones y por razones de seguridad los directores de carrera tuvieron que reaccionar. Es difícil juzgar desde fuera, pero ya durante las carreras de Moto3 y Moto2 tuve la sensación de que era demasiado. Se veían muchas caídas, la ejecución era arriesgada".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2º Martin 339, 3º Bezzecchi 293, 4º Binder 224, 5º Zarco 187, 6º Aleix Espargaró 185, 7º Viñales 170, 8º Marini 148, 9º Miller 144, 10º Quartararo 134, 11º Alex Márquez 115, 12º Di Giannantonio 86, 13º Morbidelli 79, 14º Oliveira 76, 15º Marc Mándeiro 67, 16º Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.