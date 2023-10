Taka Nakagami (Honda) : "La direction de course a dû réagir"

Alors que le pilote du LCR Alex Rins (vainqueur du GP du Texas en 2023) avait jeté l'éponge samedi en raison de trop fortes douleurs sur sa moto, son coéquipier Taka Nakagami n'a pu que terminer 19e et dernier de la course MotoGP de samedi en Australie. Le vétéran japonais a dû lutter avec les caractéristiques de la RC213V.

"Dès les qualifications, nous avions un très mauvais feeling avec la roue avant et la confiance était pratiquement inexistante", résumait ensuite Taka. "C'est justement en abordant les virages rapides que cela s'est avéré extrêmement difficile. Ce n'est pas un virage, mais une conséquence de nombreux angles. J'ai donc perdu plus d'une seconde".

Par la suite, l'équipe LCR et Honda ont tout mis sens dessus dessous chez le pilote de 31 ans. "Nous sommes passés au nouveau package après les essais chronométrés. Nous n'avions rien à perdre et nous avons donc échangé l'ancien package. Nous voulions simplement l'essayer, car il nous permet d'avoir plus d'appui et un peu plus de feeling sur la roue avant. Malgré cela, le temps au tour n'a guère pu être amélioré en si peu de temps. Le pneu était également difficile à faire tenir sur la distance", se plaignait l'ancien vainqueur du GP Moto2.

Le dimanche, le temps a changé : la pluie et la tempête n'ont toutefois pas fait plaisir aux pilotes du paddock GP. "Dès les deux derniers tours du warm-up, le vent s'est levé et a rendu les choses difficiles. Les conditions de piste étaient bonnes, mais le vent était un peu trop fort", a déclaré Nakagami lors d'une interview dimanche après-midi. "Nous savions depuis plusieurs jours que la situation allait s'aggraver à l'heure de la course, je pense donc que la direction de course a pris la bonne décision. Même si c'est un sentiment étrange de ne pas courir le dimanche".

"Dans ces conditions, il n'est vraiment pas facile de piloter une moto MotoGP et pour des raisons de sécurité, la direction de course a dû réagir. C'est certes difficile à juger de l'extérieur, mais déjà pendant les courses Moto3 et Moto2, j'avais l'impression que c'était trop. On a vu beaucoup de chutes, la mise en œuvre était risquée".

Résultats de la course MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.