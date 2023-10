Taka Nakagami (Honda): "Il controllo gara ha dovuto reagire"

Per gli altri piloti Honda, il GP di Phillip Island non è stato facile. Il pilota LCR Takaaki Nakagami ha avuto grossi problemi a creare feeling il sabato, mentre la domenica ha avuto solo il warm-up.

Mentre il pilota LCR Alex Rins (vincitore del GP del Texas del 2023) ha gettato la spugna sabato perché soffriva troppo sulla moto, il compagno di squadra Taka Nakagami si è piazzato solo 19° e ultimo nella gara MotoGP di sabato in Australia. Il veterano giapponese ha faticato molto con le caratteristiche della RC213V.

"Già nelle qualifiche avevamo un pessimo feeling con la ruota anteriore e la fiducia era praticamente inesistente", ha riassunto Taka. "Soprattutto nelle curve veloci era estremamente difficile. Non si tratta di una sola curva, ma della conseguenza di molte curve. Di conseguenza, ho perso più di un secondo".

In seguito, il team LCR e la Honda hanno stravolto tutto per il 31enne. "Siamo passati al nuovo pacchetto dopo le qualifiche. Non avevamo nulla da perdere, quindi abbiamo cambiato il vecchio pacchetto. Volevamo solo provarlo perché ci dava più deportanza e un po' più di feeling sulla ruota anteriore. Tuttavia, il tempo sul giro è stato difficilmente migliorabile in poco tempo. Anche il pneumatico aveva difficoltà a superare la distanza", ha lamentato l'ex vincitore della Moto2 GP.

Domenica il tempo è cambiato: pioggia e temporali non hanno rallegrato i piloti nel paddock del GP. "Già negli ultimi due giri del warm-up, il vento si è rinfrescato e ha reso le cose difficili. Le condizioni della pista erano buone, ma il vento era un po' troppo forte", ha detto Nakagami in un'intervista di domenica pomeriggio. "Dopotutto, sapevamo da giorni che sarebbe peggiorato al momento della gara, quindi credo che gli organizzatori abbiano preso la decisione giusta. Anche se è una strana sensazione non correre domenica".

"Non è davvero facile guidare una MotoGP in queste condizioni e per ragioni di sicurezza i direttori di gara hanno dovuto reagire. È difficile giudicare da fuori, ma già durante le gare della Moto3 e della Moto2 ho avuto la sensazione che fosse troppo. Si sono viste molte cadute, l'esecuzione era rischiosa".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339, 3° Bezzecchi 293, 4° Binder 224, 5° Zarco 187, 6° Aleix Espargaró 185, 7° Viñales 170, 8° Marini 148, 9° Miller 144, 10° Quartararo 134, 11° Alex Márquez 115, 12° Di Giannantonio 86, 13° Morbidelli 79, 14° Oliveira 76, 15° Marc Mándeiro 67, 16° Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.