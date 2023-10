Taka Nakagami (Honda): "O controlo de corrida teve de reagir"

Quanto aos outros pilotos Honda, o GP de Phillip Island não foi uma tarefa fácil. O piloto da LCR, Takaaki Nakagami, teve grandes problemas para criar uma sensação no sábado e no domingo apenas teve o warm-up.

Enquanto o piloto da LCR Alex Rins (vencedor do GP do Texas de 2023) atirou a toalha ao chão no sábado por estar com demasiadas dores na moto, o companheiro de equipa Taka Nakagami terminou apenas em 19º e último na corrida de MotoGP de sábado na Austrália. O veterano japonês teve muitas dificuldades com as características da RC213V.

"Já na qualificação tivemos uma sensação muito má na roda dianteira e a confiança era praticamente inexistente," resumiu Taka depois. "Especialmente nas curvas rápidas era extremamente difícil. Não se trata de uma curva, mas de uma consequência de muitas curvas. Consequentemente, perdi mais de um segundo."

Depois disso, a equipa LCR e a Honda viraram tudo do avesso para o piloto de 31 anos. "Mudámos para o novo pacote depois da qualificação. Não tínhamos nada a perder, por isso mudámos o pacote antigo. Só queríamos experimentá-lo porque nos dava mais força descendente e um pouco mais de sensibilidade na roda dianteira. No entanto, o tempo de volta dificilmente poderia ser melhorado no curto espaço de tempo. O pneu também estava difícil de ultrapassar a distância", queixou-se o antigo vencedor do Moto2 GP.

No domingo, o tempo mudou: a chuva e as tempestades não trouxeram alegria aos pilotos no paddock do GP. "Já nas duas últimas voltas do warm-up, o vento refrescou e tornou tudo mais difícil. As condições da pista eram boas, mas o vento era demasiado forte", disse Nakagami numa entrevista no domingo à tarde. "Afinal, há dias que sabíamos que o vento ia piorar na altura da corrida, por isso acho que os organizadores da corrida tomaram a decisão certa. Apesar de ser uma sensação estranha não correr no domingo".

"Não é fácil conduzir uma moto de MotoGP nestas condições e, por razões de segurança, a direção da corrida teve de reagir. É difícil julgar de fora, mas já durante as corridas de Moto3 e Moto2 tive a sensação de que era demasiado. Houve muitos acidentes, a execução foi arriscada."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339, 3º Bezzecchi 293, 4º Binder 224, 5º Zarco 187, 6º Aleix Espargaró 185, 7º Viñales 170, 8º Marini 148, 9º Miller 144, 10º Quartararo 134, 11º Alex Márquez 115, 12º Di Giannantonio 86, 13º Morbidelli 79, 14º Oliveira 76, 15º Marc Mándeiro 67, 16º Marc Mández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.