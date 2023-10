Pecco Bagnaia (Ducati) : "La bonne décision".

Chaque annulation de course est toujours une occasion manquée, a regretté Pecco Bagnaia dimanche à Phillip Island. Mais au plus tard après la chute de son copain de Moto2 Celestino Vietti, il était clair qu'il n'y avait pas d'autre choix.

Au cours d'un dernier tour spectaculaire de la course principale anticipée, Francesco "Pecco" Bagnaia a porté son avance au championnat du monde à 27 points en se classant deuxième samedi après-midi à Phillip Island. Lors du warm-up humide du dimanche matin, le champion du monde s'est retrouvé en queue de peloton, en 20e position.

Après l'annulation du sprint, Bagnaia a pourtant été clair : "Pour moi, c'est toujours une occasion manquée lorsque nous perdons une course. C'est vrai que j'ai eu du mal le matin au warm-up. Mais nous avons eu un petit problème sur la moto et nous l'avons réglé avant la course. J'aurais donc été prêt à me battre pour les premières places. C'était une chance de gagner des points - ou d'en perdre - mais dans l'ensemble, j'aurais vu d'un bon œil le fait de faire la course. J'étais positif", a assuré l'Italien de 26 ans.

Le mauvais temps et surtout les fortes rafales de vent ont toutefois contraint la direction de course à annuler complètement le sprint MotoGP après l'interruption du Moto2. Bagnaia s'est montré compréhensif : "La situation du matin était correcte, même si elle était un peu à la limite, mais encore correcte. Pendant la course Moto3, la situation a empiré et 18 pilotes seulement ont terminé la course. En Moto2, nous avons assisté à dix chutes en neuf tours, la dernière étant celle de Celestino, qui a chuté à cause du vent, car il a été soufflé par le vent dans la phase de freinage avant le virage 1", a raconté Pecco à propos de son collègue d'entraînement VR46 Celestino Vietti. "En effet, nous avons vu un parapluie au milieu de la piste, le vent était assez fou".

"Si le vent avait été constant, cela n'aurait pas été un gros problème de mon point de vue. Le problème, ce sont les rafales de vent intenses et, dans la ligne droite, nous sommes comme dans un tunnel qui s'arrête là où commence la phase de freinage. Arriver à 330 km/h avec une moto MotoGP, qui plus est sur le mouillé, peut être très dangereux. De mon point de vue, cette décision est donc la bonne. C'est mauvais pour les fans, qui étaient toujours là, et pour nous, parce que nous voulons faire la course. Mais dans ce cas, la direction de course a fait un bon travail tout au long du week-end", a résumé Bagnaia.

Dans l'optique de la lutte pour le titre, il devrait être encore plus important pour le pilote officiel Ducati, leader du championnat du monde, de ne pas prendre de risques - et en même temps, Martin dispose d'un sprint de moins pour rattraper des points. "Je suis toujours optimiste et j'ai une grande confiance en moi", a rétorqué Pecco avec un sourire en coin. "J'ai donc vu la possibilité de marquer des points. Mon feeling sur le mouillé est bon cette année, il aurait donc été possible de gagner des points - ou d'en perdre, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est jamais positif quand les courses sont annulées", a-t-il affirmé. "Mais aujourd'hui, nous n'avions pas le choix".

Les conditions climatiques difficiles de ce dimanche de course ont une fois de plus soulevé la demande de ne pas placer Phillip Island dans le calendrier du MotoGP en automne, et donc au printemps australien avec le temps typique d'avril.

"Nous le demandons, mais je pense que c'est difficile à mettre en œuvre, pour plusieurs raisons, comme le calendrier de la Formule 1", sait Bagnaia, "mais il est clair qu'il serait préférable de déplacer Mandalika et la course ici à Phillip Island au début de la saison. Phillip Island en été serait bien mieux que dans ces conditions. Le vent serait peut-être le même, mais avec de bonnes températures. Aujourd'hui, au warm-up, il n'était pas non plus possible de faire monter les freins en température. Nous sommes arrivés au virage 10 à chaque tour et nous n'avions pratiquement pas d'effet de freinage. Parce qu'il faisait tout simplement trop froid aussi".

Résultats du MotoGP warm-up, Phillip Island (22.10.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:39,036 min

2. Martin, Ducati, + 1,204 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,266

4. Miller, KTM, + 1,433

5. Binder, KTM, + 1,686

6. Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7. Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8. Pol Espargaró, KTM, + 2,093

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,143

10. Quartararo, Yamaha, + 2,325

11. Mir, Honda, + 2,504

12. Marini, Ducati, + 2,598

13. Zarco, Ducati, + 2,680

14. Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15. Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17. Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18. Bastianini, Ducati, + 4,142

19. Oliveira, Aprilia, + 4,541

20. Bagnaia, Ducati, + 4,712

21e Nakagami, Honda, + 7,316

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.