Pecco Bagnaia (Ducati): "La decisione giusta".

Con uno spettacolare ultimo giro della prima gara principale, Francesco "Pecco" Bagnaia ha portato il suo vantaggio nel Campionato del Mondo a 27 punti con il secondo posto di sabato pomeriggio a Phillip Island. Nel warm-up bagnato di domenica mattina, tuttavia, il Campione del Mondo era in fondo allo schieramento, al 20° posto.

Tuttavia, Bagnaia ha chiarito dopo l'annullamento della volata: "Per me è sempre un'occasione persa quando perdiamo una gara. È vero, ho faticato nel warm-up del mattino. Ma abbiamo avuto un piccolo problema sulla moto, che abbiamo risolto prima della gara. Quindi sarei stato pronto a lottare per le prime posizioni. Era un'occasione per recuperare punti o per perderne, ma nel complesso sarei stato positivo per la gara. Ero di umore positivo", ha assicurato il 26enne italiano.

Tuttavia, il maltempo e le forti raffiche di vento hanno costretto gli organizzatori della gara a cancellare del tutto la volata della MotoGP dopo l'abbandono della Moto2. Bagnaia ha mostrato comprensione per questo: "La situazione al mattino era ok, anche se un po' al limite, ma comunque ok. Durante la gara della Moto3 è andata sempre peggio, solo 18 piloti hanno terminato la gara. Poi in Moto2 abbiamo assistito a dieci cadute in nove giri - l'ultima è stata quella di Celestino, caduto a causa del vento, perché è stato spinto dal vento nella fase di frenata prima della curva 1", ha riferito Pecco del suo collega di allenamento alla VR46 Celestino Vietti. "Abbiamo visto uno schermo in mezzo alla pista, il vento era piuttosto forte".

"Se il vento fosse stato costante, dal mio punto di vista non sarebbe stato un grosso problema. Il problema sono le raffiche intense di vento e sul rettilineo siamo come in un tunnel che si interrompe dove inizia la fase di frenata. Arrivare con una MotoGP a 330 km/h, a maggior ragione sul bagnato, può essere molto pericoloso. La decisione è quindi giusta dal mio punto di vista. È un male per i tifosi, che erano ancora qui, e per noi, che vogliamo correre. Ma in questo caso i direttori di gara hanno fatto un buon lavoro per tutto il weekend", ha concluso Bagnaia.

In termini di lotta per il titolo, potrebbe essere ancora più importante per il pilota della Ducati, leader del Campionato del Mondo, non correre rischi - e allo stesso tempo Martin ha una volata in meno per recuperare punti. "Sono sempre ottimista e ho molta fiducia in me stesso", ha commentato Pecco con un sorriso. "Quindi ho visto la possibilità di guadagnare punti. Quest'anno il mio feeling sul bagnato è buono, quindi sarebbe stato possibile recuperare punti - o perderne, certo. Ma per me non è mai positivo quando le gare vengono annullate", ha affermato. "Oggi, però, non avevamo scelta".

Le difficili condizioni climatiche della domenica di gara odierna hanno fatto emergere ancora una volta la richiesta di non inserire Phillip Island nel calendario della MotoGP in autunno e quindi nella primavera australiana con il suo tipico clima di aprile.

"Lo chiediamo, ma credo che sia difficile da attuare, per diversi motivi, come il calendario della Formula 1", fa sapere Bagnaia, "ma è chiaro che sarebbe meglio spostare Mandalika e la gara qui a Phillip Island all'inizio della stagione. Phillip Island in estate sarebbe molto meglio che in queste condizioni. Il vento sarebbe forse lo stesso, ma con buone temperature. Oggi nel warm-up non è stato possibile portare i freni in temperatura. Siamo entrati alla curva 10 a ogni giro e non abbiamo avuto quasi nessun effetto frenante. Perché faceva anche troppo freddo".

Risultati MotoGP warm-up, Phillip Island (22/10):

1° Viñales, Aprilia, 1:39.036 min.

2° Martin, Ducati, + 1,204 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 1,266

4° Miller, KTM, + 1,433

5° Binder, KTM, + 1.686

6° Augusto Fernández, KTM, + 1.839

7° Alex Márquez, Ducati, + 2.015

8° Pol Espargaró, KTM, + 2.093

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10° Quartararo, Yamaha, + 2.325

11° Mir, Honda, + 2.504

12° Marini, Ducati, + 2.598

13° Zarco, Ducati, + 2.680

14° Morbidelli, Yamaha, + 2.821

15° Bezzecchi, Ducati, + 3.610

16° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.756

17° Di Giannantonio, Ducati, + 3.782

18° Bastianini, Ducati, + 4.142

19° Oliveira, Aprilia, + 4.541

20° Bagnaia, Ducati, + 4.712

21° Nakagami, Honda, + 7.316

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2° Martin 339. 3° Bezzecchi 293. 4° Binder 224. 5° Zarco 187. 6° Aleix Espargaró 185. 7° Viñales 170. 8° Marini 148. 9° Miller 144. 10° Quartararo 134. 11° Alex Márquez 115. 12° Di Giannantonio 86. 13° Morbidelli 79. 14° Oliveira 76. 15° Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.