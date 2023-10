Pecco Bagnaia (Ducati): "A decisão correcta".

Cada cancelamento de corrida é sempre uma oportunidade perdida, lamentou Pecco Bagnaia no domingo em Phillip Island. Mas, o mais tardar após a queda do seu companheiro de Moto2, Celestino Vietti, ficou claro que não havia outra escolha.

Numa espetacular última volta da corrida principal, Francesco "Pecco" Bagnaia aumentou a sua vantagem no Campeonato do Mundo para 27 pontos com o segundo lugar na tarde de sábado em Phillip Island. No warm-up molhado de domingo de manhã, no entanto, o Campeão do Mundo ficou na parte de trás do pelotão, em 20º lugar.

No entanto, Bagnaia deixou claro após o cancelamento do sprint: "É sempre uma oportunidade perdida para mim quando perdemos uma corrida. É verdade que tive dificuldades no aquecimento da manhã. Mas tivemos um pequeno problema na mota, que resolvemos durante a corrida. Por isso, teria estado preparado para lutar pelas primeiras posições. Era uma oportunidade para talvez ganhar pontos - ou perder pontos, mas no geral teria sido positivo para a corrida. Estava com uma disposição positiva", garantiu o italiano de 26 anos.

No entanto, o mau tempo e as fortes rajadas de vento obrigaram os organizadores da corrida a cancelar o sprint de MotoGP após o abandono da Moto2. Bagnaia mostrou-se compreensivo com o facto: "A situação de manhã era boa, mesmo que estivesse um pouco no limite, mas ainda assim boa. Durante a corrida de Moto3 foi ficando cada vez pior, apenas 18 pilotos terminaram a corrida. Depois, na Moto2, vimos dez quedas em nove voltas - a última queda foi a do Celestino, que caiu por causa do vento, porque foi soprado pelo vento na fase de travagem antes da curva 1", relatou Pecco sobre o seu colega de treinos da VR46, Celestino Vietti. "Vimos um ecrã no meio da pista, o vento estava muito forte".

"Se o vento fosse constante, não teria sido um grande problema do meu ponto de vista. O problema são as rajadas de vento intensas e, na reta, estamos como num túnel que pára quando começa a fase de travagem. Chegar com uma moto de MotoGP a 330 km/h, ainda mais com o piso molhado, pode ser muito perigoso. A decisão é, portanto, a correcta do meu ponto de vista. É mau para os fãs, que ainda estavam aqui, e para nós, porque queremos correr. Mas, neste caso, os directores da corrida fizeram um bom trabalho durante todo o fim de semana", resumiu Bagnaia.

Em termos de luta pelo título, pode ser ainda mais importante para o piloto de fábrica da Ducati, enquanto líder do Campeonato do Mundo, não correr quaisquer riscos - e, ao mesmo tempo, Martin tem menos um sprint para recuperar pontos. "Sou sempre otimista e tenho muita fé em mim próprio," contrapôs Pecco com um sorriso. "Por isso, vi a possibilidade de ganhar pontos com isto. As minhas sensações no molhado são boas este ano, por isso teria sido possível ganhar pontos - ou perder pontos, claro. Mas para mim nunca é positivo quando as corridas são canceladas", afirmou. "Hoje, porém, não tivemos escolha".

As difíceis condições climáticas na corrida de hoje, domingo, mais uma vez trouxeram à tona a exigência de que Phillip Island não deveria ser colocada no calendário de MotoGP no outono e, portanto, na primavera australiana com seu clima típico de abril.

"Estamos a pedir isso, mas penso que é difícil de implementar - por várias razões, como o calendário da Fórmula 1," sabe Bagnaia. "Mas é claro que seria melhor mudar Mandalika e a corrida aqui em Phillip Island para o início da temporada. Phillip Island no verão seria muito melhor do que nestas condições. O vento seria talvez o mesmo, mas com boas temperaturas. Hoje, no warm-up, também não foi possível aquecer os travões. Entrámos na curva 10 em todas as voltas e não tivemos praticamente nenhum efeito de travagem. Porque também estava demasiado frio."

Resultados do warm-up de MotoGP, Phillip Island (22/10):

1º Viñales, Aprilia, 1:39.036 min.

2º Martin, Ducati, + 1,204 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 1,266

4º Miller, KTM, + 1,433

5º Binder, KTM, + 1,686

6º Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7º Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8º Pol Espargaró, KTM, + 2.093

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10º Quartararo, Yamaha, + 2.325

11º Mir, Honda, + 2,504

12º Marini, Ducati, + 2,598

13º Zarco, Ducati, + 2,680

14º Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15º Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17º Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18º Bastianini, Ducati, + 4,142

19º Oliveira, Aprilia, + 4,541

20º Bagnaia, Ducati, + 4,712

21º Nakagami, Honda, + 7,316

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2º Martin 339. 3º Bezzecchi 293. 4º Binder 224. 5º Zarco 187. 6º Aleix Espargaró 185. 7º Viñales 170. 8º Marini 148. 9º Miller 144. 10º Quartararo 134. 11º Alex Márquez 115. 12º Di Giannantonio 86. 13º Morbidelli 79. 14º Oliveira 76. 15º Marc Marcández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.