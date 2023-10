Carlos Ezpeleta : "La météo fait partie de Phillip Island".

La course Moto2 n'a rapporté que des demi-points et le sprint MotoGP a été victime de l'annulation. Mais la majeure partie du programme de Phillip Island a pu se dérouler malgré les intempéries. Carlos Ezpeleta dresse le bilan.

Malgré une météo annoncée comme capricieuse le dimanche, les officiels de la Dorna et de l'IRTA ont réussi à assurer la majeure partie du programme du GP d'Australie à Phillip Island. En effet, il avait déjà été décidé vendredi d'avancer la course de 27 tours du dimanche au samedi. Pour le dimanche, l'horaire a encore été bouleversé, avec des échauffements de 10 minutes pour les catégories Moto3 et Moto2, afin que les participants puissent s'habituer au vent tempétueux (jusqu'à 80 km/h) et à la chaussée mouillée par une température extérieure de 12 degrés.

Malgré toutes ces mesures, seuls neuf tours ont pu être comptabilisés dans la manche du championnat du monde Moto2, puis le drapeau rouge est sorti. Et le sprint MotoGP Tissot de 13 tours a dû être annulé après consultation des équipes et des pilotes en raison des conditions de plus en plus épouvantables.

"D'après les prévisions, nous nous attendions à ce que les conditions de dimanche ne soient pas particulièrement réjouissantes aujourd'hui", a expliqué Carlos Ezpeleta, le directeur sportif de Dorna Sports S.L. "C'est pourquoi nous avons déplacé le Grand Prix au samedi. La décision d'annuler le sprint n'a pas été facile à prendre, c'est certain. Aujourd'hui, en début de journée, les pilotes MotoGP avaient encore un avis positif après le warm-up. Leurs déclarations étaient plus positives que celles des pilotes des deux petites catégories".

"Lors de la course Moto3, nous avons eu des conditions difficiles, mais nous avons pu mener la compétition sur toute la distance", a ajouté l'Espagnol. "Par la suite, nous avons dû arrêter la course Moto2 avec le drapeau rouge parce que le vent soufflait trop fort. D'après les prévisions, nous savions que le temps ne s'améliorerait pas le reste de la journée, mais qu'il se détériorerait. Nous avons parlé avec les team managers MotoGP. Toutes les équipes n'étaient pas de cet avis, mais la majorité était favorable à l'annulation du sprint. Nous avons ensuite mis ce consensus en pratique. C'est toujours difficile de prendre une telle décision. Mais nous remercions aussi tous les fans qui se trouvent sur la piste et qui ont supporté ces conditions, avec le froid, la pluie et le vent".

Carlos Ezpeleta poursuit : "Il nous reste maintenant quatre superbes événements au calendrier du MotoGP cette saison et nous espérons ne pas devoir priver les fans australiens du Sprint 2024. Rétrospectivement, c'était en tout cas une bonne décision d'avancer le Grand Prix au samedi. Les fans ont ainsi pu assister à une fantastique course de MotoGP le samedi. Aujourd'hui, les conditions étaient pires, mais ce temps fait partie de Phillip Island. C'est un grand circuit, mais parfois la météo nous joue des tours ici".