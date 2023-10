Carlos Ezpeleta: "Il tempo fa parte di Phillip Island".

Nonostante il maltempo annunciato per domenica, i funzionari della Dorna e dell'IRTA sono riusciti a completare la maggior parte del programma del GP d'Australia a Phillip Island. Già venerdì era stata presa la decisione di anticipare da domenica a sabato la gara di 27 giri del GP sulla distanza completa. Per la domenica, il programma è stato nuovamente modificato, con warm-up di 10 minuti per le classi Moto3 e Moto2, in modo che i partecipanti potessero abituarsi al vento tempestoso (fino a 80 km/h) e alla pista bagnata con una temperatura esterna di 12 gradi.

Nonostante tutti gli accorgimenti, nel round del Campionato del Mondo Moto2 si sono potuti percorrere solo nove giri, poi è uscita la bandiera rossa. E la MotoGP Tissot Sprint su 13 giri ha dovuto essere annullata dopo aver consultato le squadre e i piloti a causa delle condizioni sempre più orrende.

"Avevamo previsto dalle previsioni che le condizioni di domenica non sarebbero state particolarmente favorevoli", ha spiegato Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports S.L. "Per questo motivo abbiamo spostato il Gran Premio a sabato. La decisione di cancellare la volata non è stata facile, questo è certo. Nella mattinata di oggi, i piloti della MotoGP hanno espresso un parere positivo dopo il warm-up. Le loro dichiarazioni erano più positive di quelle dei piloti delle due classi minori".

"Nella gara della Moto3 abbiamo avuto condizioni difficili, ma siamo stati in grado di competere per tutta la distanza", ha aggiunto lo spagnolo. "In seguito abbiamo dovuto interrompere la gara della Moto2 con la bandiera rossa perché il vento era troppo forte. Sapevamo dalle previsioni che il tempo non sarebbe migliorato per il resto della giornata, ma peggiorato. Abbiamo parlato con i team manager della MotoGP. Non tutti i team erano dello stesso parere, ma la maggioranza era favorevole all'annullamento della volata. Abbiamo quindi messo in pratica questo consenso. È sempre difficile prendere una decisione del genere. Ma ora ringraziamo anche tutti i tifosi presenti in pista che hanno sopportato queste condizioni di freddo, pioggia e vento".

Carlos Ezpeleta ha continuato: "Ora ci restano quattro grandi eventi nel calendario della MotoGP per questa stagione e speriamo di non dover privare i fan australiani dello Sprint 2024. Guardando indietro, è stata sicuramente la cosa giusta spostare il Gran Premio al sabato. Ha dato ai fan una fantastica gara di MotoGP il sabato. Oggi le condizioni erano peggiori, ma questo tempo fa parte di Phillip Island. È un circuito fantastico, ma a volte il tempo gioca brutti scherzi".