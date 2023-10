Carlos Ezpeleta: "A meteorologia faz parte de Phillip Island".

Na corrida de Moto2 houve apenas meio ponto, o sprint de MotoGP foi vítima do cancelamento. Mas a maior parte do programa em Phillip Island pôde ser concluída apesar das condições climatéricas adversas. Carlos Ezpeleta faz o balanço.

Apesar das condições climatéricas anunciadas para domingo, os responsáveis da Dorna e da IRTA conseguiram completar a maior parte do programa do GP da Austrália em Phillip Island. A decisão já tinha sido tomada na sexta-feira para antecipar a corrida de 27 voltas do GP de domingo para sábado. Para domingo, o programa foi alterado mais uma vez, com aquecimentos de 10 minutos para as classes Moto3 e Moto2, para que os participantes se pudessem habituar ao vento tempestuoso (até 80 km/h) e à pista molhada a uma temperatura exterior de 12 graus.

Apesar de todas as medidas, apenas nove voltas puderam ser feitas na ronda do Campeonato do Mundo de Moto2, e a bandeira vermelha foi acionada. E o MotoGP Tissot Sprint de 13 voltas teve de ser cancelado após consulta das equipas e dos pilotos devido às condições cada vez mais horríveis.

"Antecipámos, com base nas previsões, que as condições de domingo não seriam particularmente agradáveis hoje", explicou Carlos Ezpeleta, o Diretor Desportivo da Dorna Sports S.L. "Foi por isso que mudámos o Grande Prémio para sábado. A decisão de cancelar o sprint não foi fácil, isso é certo. Na manhã de hoje, os pilotos de MotoGP ainda estavam a dar uma opinião positiva após o warm-up. As suas declarações foram mais positivas do que as dos pilotos das duas classes mais pequenas."

"Na corrida de Moto3 tivemos condições difíceis, mas fomos capazes de competir durante toda a distância", acrescentou o espanhol. "Depois tivemos de parar a corrida de Moto2 com bandeira vermelha porque o vento tornou-se demasiado forte. Sabíamos pela previsão que o tempo não iria melhorar durante o resto do dia, mas sim piorar. Falámos com os chefes de equipa de MotoGP. Nem todas as equipas eram da mesma opinião, mas a maioria era a favor do cancelamento do sprint. Depois, pusemos este consenso em ação. É sempre difícil tomar uma decisão destas. Mas agora agradecemos também a todos os fãs que estiveram na pista e que suportaram estas condições de frio, chuva e vento."

Carlos Ezpeleta continuou: "Restam-nos agora quatro grandes eventos no calendário de MotoGP desta época e esperamos não ter de privar os fãs australianos do Sprint de 2024. Olhando para trás, foi definitivamente a coisa certa mudar o Grande Prémio para sábado. Os fãs puderam assistir a uma fantástica corrida de MotoGP no sábado. Hoje as condições estavam piores, mas este tempo faz parte de Phillip Island. É um grande circuito, mas por vezes o tempo prega-nos partidas aqui."