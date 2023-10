Brad Binder (KTM): El equipo se merece un podio

Al igual que muchos de sus colegas, el sudafricano Brad Binder se sorprendió cuando los organizadores de la carrera la suspendieron menos de media hora antes de la salida prevista de la carrera sprint. "Supuse que la carrera se aplazaría por el momento, quizás con la esperanza de que el tiempo volviera a cambiar. Pero mientras me dirigía desde nuestro contenedor a los boxes, vi a pilotos y miembros del equipo de otras escuderías dando la vuelta. Así que yo también di la vuelta", sonríe el piloto de 28 años.

En vista de las rachas de hasta 80 km/h, la cancelación fue una decisión totalmente correcta, añadió. "Ya en el calentamiento de esta mañana soplaba un viento fuerte. Durante mucho tiempo no fue tan fuerte como ahora, pero aun así, acelerar ya era un paseo por la cuerda floja", explicó Binder, que se había asegurado impertérrito el 5º puesto en este warm-up en condiciones de humedad y frío. "Los chicos tomaron la decisión correcta de no tomar la salida y fue un gran acierto pasar a la carrera principal de ayer. Es una lástima que no podamos correr, pero la seguridad es lo primero y todos sabemos lo peligrosas que son las condiciones en la pista".

Binder tiene la vista puesta en la próxima carrera, en el circuito tailandés de Chang. "El año pasado, el fin de semana de Buriram no nos fue mal, aunque la carrera en sí fue un reto", recuerda Binder, que tuvo que conformarse con el 10º puesto. "Esta vez no me conformaré con una clasificación así. Pienso compensar a mi equipo por el cuarto puesto de ayer, porque creo que podría haber habido más, podríamos haber obtenido un resultado mejor. Mi equipo se merece un podio".

Resultados MotoGP warm-up, Phillip Island (22/10):

1º Viñales, Aprilia, 1'39.036 min.

2º Martin, Ducati, + 1.204 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 1.266

4º Miller, KTM, + 1.433

5º Binder, KTM, + 1.686

6º Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7º Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8º Pol Espargaró, KTM, + 2,093

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10º Quartararo, Yamaha, + 2.325

11º Mir, Honda, + 2.504

12º Marini, Ducati, + 2.598

13º Zarco, Ducati, + 2.680

14º Morbidelli, Yamaha, + 2.821

15º Bezzecchi, Ducati, + 3.610

16º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.756

17º Di Giannantonio, Ducati, + 3.782

18º Bastianini, Ducati, + 4.142

19º Oliveira, Aprilia, + 4.541

20º Bagnaia, Ducati, + 4.712

21º Nakagami, Honda, + 7.316

Resultado carrera MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn en 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201 seg.

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Augusto Fernández, KTM

Caída: Joan Mir, Honda

No ha salido: Alex Rins, Honda

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins Honda 65. 18. Rins Honda 65. 19. Rins Honda 65. 20. Rins Honda 65. 21. Rins Honda 65. 22. Bagnaia, 366 puntos. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 552 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.