Brad Binder (KTM) : "L'équipe mérite une place sur le podium

La star Red Bull-KTM Brad Binder estime que l'annulation de la course de sprint en Australie était la bonne décision - et fait déjà des plans pour le Grand Prix de Thaïlande le week-end prochain.

Comme bon nombre de ses collègues, le Sud-Africain Brad Binder a été surpris lorsque la direction de course a retiré la prise à peine une demi-heure avant le départ prévu de la course de sprint. "J'ai supposé que la course serait d'abord reportée, peut-être dans l'espoir d'un nouveau changement de temps. Mais alors que je me dirigeais vers les stands depuis notre conteneur, j'ai vu des pilotes et des membres d'équipage d'autres équipes faire demi-tour. J'ai donc fait demi-tour moi aussi", sourit le pilote de 28 ans.

Il a ajouté qu'avec des rafales de vent atteignant 80 km/h, l'annulation était une décision parfaitement justifiée. "Lors du warm-up de ce matin, le vent soufflait déjà fort. Il n'était pas aussi fort que maintenant, mais accélérer était déjà un exercice d'équilibriste", a expliqué Binder, qui avait assuré la 5e place de ce warm-up dans des conditions humides et froides. "Les gars ont pris la bonne décision en ne prenant pas le départ, et c'était une belle manœuvre de faire la course principale hier. C'est dommage que nous ne puissions pas courir, mais la sécurité passe avant tout et nous savons tous à quel point les conditions à l'extérieur sont douteuses sur la piste".

Pour la prochaine course sur le circuit de Chang en Thaïlande, Binder a de grandes ambitions. "L'année dernière, le week-end de Buriram ne s'est pas trop mal passé pour nous, même si la course elle-même était un défi", se souvient Binder, qui a dû se contenter de la dixième place. "Cette fois-ci, je ne me contenterai pas d'un tel classement. J'ai l'intention de dédommager mon équipe pour la quatrième place d'hier, car je pense que nous aurions pu faire mieux, obtenir un meilleur résultat. Mon équipe mérite une place sur le podium" !

Résultat du MotoGP warm-up, Phillip Island (22.10.) :

1. Viñales, Aprilia, 1:39,036 min

2. Martin, Ducati, + 1,204 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,266

4. Miller, KTM, + 1,433

5. Binder, KTM, + 1,686

6. Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7. Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8. Pol Espargaró, KTM, + 2,093

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,143

10. Quartararo, Yamaha, + 2,325

11. Mir, Honda, + 2,504

12. Marini, Ducati, + 2,598

13. Zarco, Ducati, + 2,680

14. Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15. Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17. Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18. Bastianini, Ducati, + 4,142

19. Oliveira, Aprilia, + 4,541

20. Bagnaia, Ducati, + 4,712

21e Nakagami, Honda, + 7,316

Résultat de la course MotoGP, Phillip Island (21.10.) :

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Augusto Fernández, KTM

Chute : Joan Mir, Honda

Pas au départ : Alex Rins, Honda

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 552 points (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.