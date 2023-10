Brad Binder (KTM): la squadra merita il podio

Come molti dei suoi colleghi, il sudafricano Brad Binder è rimasto sorpreso quando gli organizzatori hanno staccato la spina a meno di mezz'ora dalla partenza prevista della gara sprint. "Ho pensato che la gara sarebbe stata rinviata per il momento, forse nella speranza di un'altra svolta del tempo. Ma mentre mi dirigevo dal nostro container ai box, ho visto piloti e membri dell'equipaggio di altri team che si giravano. Così sono tornato indietro anch'io", ha sorriso il 28enne.

Viste le raffiche fino a 80 km/h, la cancellazione è stata una decisione assolutamente corretta, ha aggiunto. "Già nel warm-up di questa mattina soffiava un forte vento. Per molto tempo non è stato così forte come adesso, ma comunque accelerare era già un'impresa", ha spiegato Binder, che si era imperterrito assicurato il 5° posto in questo warm-up in condizioni di bagnato e freddo. "I ragazzi hanno preso la decisione giusta di non partire ed è stata un'ottima mossa passare alla gara principale di ieri. È un peccato non poter correre, ma la sicurezza viene prima di tutto e sappiamo tutti quanto siano difficili le condizioni in pista".

Binder punta alla prossima gara sul circuito di Chang in Tailandia. "L'anno scorso il weekend di Buriram non è andato male per noi, anche se la gara in sé era impegnativa", ha ricordato Binder, che si è dovuto accontentare del 10° posto. "Questa volta non mi accontenterò di una simile classifica. Ho intenzione di risarcire la mia squadra per il quarto posto di ieri, perché penso che si sarebbe potuto fare di più, avremmo potuto ottenere un risultato migliore. La mia squadra merita un podio!".

Risultati MotoGP warm-up, Phillip Island (22/10):

1° Viñales, Aprilia, 1'39.036 min.

2° Martin, Ducati, + 1,204 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 1,266

4° Miller, KTM, + 1,433

5° Binder, KTM, + 1,686

6° Augusto Fernández, KTM, + 1.839

7° Alex Márquez, Ducati, + 2.015

8° Pol Espargaró, KTM, + 2.093

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10° Quartararo, Yamaha, + 2.325

11° Mir, Honda, + 2.504

12° Marini, Ducati, + 2.598

13° Zarco, Ducati, + 2.680

14° Morbidelli, Yamaha, + 2.821

15° Bezzecchi, Ducati, + 3.610

16° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.756

17° Di Giannantonio, Ducati, + 3.782

18° Bastianini, Ducati, + 4.142

19° Oliveira, Aprilia, + 4.541

20° Bagnaia, Ducati, + 4.712

21° Nakagami, Honda, + 7.316

Risultato gara MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Augusto Fernández, KTM

Caduta: Joan Mir, Honda

Non è partito: Alex Rins, Honda

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 39:

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 552 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.