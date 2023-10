Brad Binder (KTM): A equipa merece um lugar no pódio

Tal como muitos dos seus colegas, o sul-africano Brad Binder ficou surpreendido com o facto de a organização da corrida ter cancelado a prova menos de meia hora antes do início previsto para a corrida de sprint. "Parti do princípio que a corrida seria adiada para já, talvez na esperança de que o tempo voltasse a mudar. Mas quando me dirigia do nosso contentor para as boxes, vi pilotos e membros da equipa de outras equipas a dar a volta. Por isso, também voltei para trás", sorriu o piloto de 28 anos.

Tendo em conta as rajadas de vento de até 80 km/h, o cancelamento foi uma decisão completamente correcta, acrescentou. "Já no aquecimento desta manhã, estava a soprar um vento forte. Não esteve tão forte durante muito tempo como agora, mas, mesmo assim, acelerar já era uma tarefa difícil", explicou Binder, que tinha garantido, sem qualquer dúvida, o 5º lugar neste warm-up em condições de chuva e frio. "Os rapazes tomaram a decisão certa de não arrancar e foi uma óptima jogada para continuar com a corrida principal de ontem. É uma pena não podermos correr, mas a segurança está em primeiro lugar e todos sabemos como as condições em pista são difíceis."

Binder tem os olhos postos na próxima corrida no Circuito de Chang, na Tailândia. "No ano passado, o fim de semana em Buriram não nos correu mal, apesar de a corrida em si ter sido um desafio", recordou Binder, que teve de se contentar com o 10º lugar. "Desta vez, não me vou contentar com uma classificação destas. Tenciono compensar a minha equipa pelo quarto lugar de ontem, porque penso que poderia ter sido mais, que poderíamos ter tido um melhor resultado. A minha equipa merece um pódio!"

Resultados do warm-up de MotoGP, Phillip Island (22/10):

1º Viñales, Aprilia, 1'39.036 minutos.

2º Martin, Ducati, + 1,204 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 1,266

4º Miller, KTM, + 1,433

5º Binder, KTM, + 1,686

6º Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7º Alex Márquez, Ducati, + 2,015

8º Pol Espargaró, KTM, + 2.093

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 2.143

10º Quartararo, Yamaha, + 2.325

11º Mir, Honda, + 2,504

12º Marini, Ducati, + 2,598

13º Zarco, Ducati, + 2,680

14º Morbidelli, Yamaha, + 2,821

15º Bezzecchi, Ducati, + 3,610

16º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,756

17º Di Giannantonio, Ducati, + 3,782

18º Bastianini, Ducati, + 4,142

19º Oliveira, Aprilia, + 4,541

20º Bagnaia, Ducati, + 4,712

21º Nakagami, Honda, + 7,316

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island (21.10.):

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201 seg

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Augusto Fernández, KTM

Queda: Joan Mir, Honda

Não começou: Alex Rins, Honda

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 552 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.